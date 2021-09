Zum Start in das Schuljahr 2021/22 konnten im Zuständigkeitsbereich des RP Karlsruhe nicht alle Lehrerstellen besetzt werden. An den Haupt- und Werkrealschulen brechen die Schülerzahlen ein.

Der Bedarf an Lehrern in der Region ist zum Schulstart am Montag unverändert hoch. Nach Angaben des Karlsruher Regierungspräsidiums (RP) konnten für das Schuljahr 2021/22 nicht alle Stellen besetzt werden.

Ursachen seien eine hohe Pensionierungswelle und steigende Schülerzahlen, etwa in Grundschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ).

Engpässe gibt es laut dem Regierungspräsidium vor allem im ländlichen Gebiet. Besonders betroffen sei der Raum Freudenstadt. Die Rheinschiene stünde dagegen besser da. Um Lücken zu schließen, treten auch Lehrer mit gymnasialer Ausbildung ihren Dienst an Grundschulen an.