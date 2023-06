In Ettlingen startet der „Freischütz“ und Karlsruhe steht weiter im Zeichen des Wissenschaftsfestivals „Effekte“ - was man zwischen Freitag und Sonntag so alles machen kann.

Auch das letzte Juni-Wochenende glänzt mit einer Vielzahl von Veranstaltungen.

Ob große Konzerte in Karlsruhe, eine Reise in die 20er Jahre in Baden-Baden oder eine Opernpremiere in Ettlingen – es gibt viel zu hören und zu sehen.

Hier eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen:

Silbermond bei der Kulturbühne Karlsruhe

In ihre nächste Runde geht in dieser Woche die Kulturbühne Karlsruhe auf dem Außengelände der Messe Karlsruhe in Rheinstetten. Das einst als Corona-Drive-In-Veranstaltung begonnene Festival hat sich in diesem Jahr große Namen eingeladen: Den Anfang macht am Donnerstag, 22. Juni, Scooter.

Die Band um Frontmann H.P. Baxxter steht ab 20 Uhr auf der Bühne auf dem P3. Am Samstag, 24. Juni, ist dort ab 20 Uhr Silbermond zu sehen.

Alle weiteren Bands sowie Tickets unter kulturbuehne-karlsruhe.de.

„Der Freischütz“ startet bei den Ettlinger Schlossfestspielen

Von treuer Liebe, bösen Vorahnungen, Aberglauben und Magie handelt „Der Freischütz“, der nun bei den Schlossfestspielen in Ettlingen Premiere feiert.

In der romantischen Oper von Carl Maria von Weber geht es um den Jäger Max, der seine Agathe zum Traualtar führen will und dafür ein Probeschießen bestehen muss. Doch der eifersüchtige Kaspar verführt Max zur schwarzen Magie, und ein dramatisches Geschehen nimmt seinen Lauf. Premiere ist am Donnerstag, 22. Juni, um 20.30 Uhr.

Auch am Freitag, 23., sowie Sonntag, 25. Juni, ist die Oper jeweils um 20.30 Uhr im Ettlinger Schlosshof zu sehen. Tickets gibt es uner www.schlossfestspiele-ettlingen.de.

Festspielhaus Baden-Baden entführt nach „Berlin, Berlin“

Die „Goldenen Zwanziger“ halten am Wochenende Einzug im Festspielhaus Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2. Die Revue „Berlin, Berlin – Die große Show der Goldenen 20er“ entführt ihr Publikum zu den Größen der Berliner Blütezeit in einem Potpourri aus Szenen zwischen Wirtschaftskrise und ungebremster Vergnügungslust.

Das 30-köpfige Ensemble zeigt Marlene Dietrich im Streit mit Femme fatale Anita Berber, Skandaltänzerin Josephine Baker, die Comedian Harmonists oder Bertolt Brecht. Dazu schwingen Revuegirls ihre Beine zu Tänzen wie Charleston, Lindy Hop und Swing.

Tickets für die Shows am Freitag, 23., und Samstag, 24. Juni, jeweils 19.30 Uhr, sowie Sonntag, 25. Juni, um 14 Uhr unter www.festspielhaus.de.

Wissenschaftsfestival „Effekte“ feiert Abschluss in Karlsruhe

Mit einem Aktionswochenende vor dem Karlsruher Schloss feiert das Wissenschaftsfestival „Effekte“ jetzt seinen großen Abschluss. So ist unter anderem am Freitag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr auf der Bühne vor dem Schloss die Wissenschaftsperformance „Nerds retten die Welt“ des Badischen Staatstheaters zu sehen.

Am Samstag, 24. Juni, ist zwischen 12 und 18 Uhr eine Wissenschaftsstadt mit Ständen auf dem Schlossplatz aufgebaut. Auf der Bühne sind am Samstag unter anderem Chemievirtuose „Magic Andy“ (12 Uhr), „Physik in Hollywood“ (15 Uhr) und ein Science-Slam (19.30 Uhr) zu sehen. Am Sonntag, 25. Juni, gibt es vor dem Schloss unter anderem von 12 bis 18 Uhr einen Experimentepark.

Weitere Infos unter effekte.karlsruhe.de.

Sommernachtstheater startet in Bad Herrenalb

Ab Freitag, 23. Juni, verwandelt das Sommernachtstheater die Schweizer Wiese in Bad Herrenalb wieder in eine Theaterkulisse. Das Theaterformat, das 1999 anlässlich des 850-jährigen Klosterjubiläums entstanden ist, zeigt in diesem Jahr die Komödie „Außer Kontrolle“ von Ray Cooney.

In dem 1990 in London uraufgeführten Stück geht es um Staatsminister Richard Willey, der in einem Nobelhotel die Sekretärin der Opposition zum Stelldichein trifft – und es die beiden mit einer Leiche zu tun bekommen. Die bissige Satire ist dieses Wochenende am Freitag sowie am Samstag, 24. Juni, um jeweils 20 Uhr zu sehen.

Tickets unter www.badherrenalb.de.

Karlsruhe lädt zum Hafenkulturfest

Zum Hafenkulturfest lädt von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Juni, das Karlsruher Rheinhafengelände. Neben kostenlosen Hafenrundfahrten mit der MS Karlsruhe, Dampfzugfahrten und dem Piratenlager bietet die schwimmende Hafenbühne diverse Bands, die maritime Klänge von Akkordeonorchestern, Blasmusikanten und Shanty-Chören zum Besten geben.

Der Festbetrieb geht am Freitag von 12 bis 0 Uhr, Samstag von 13 bis 0 Uhr und Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr.

Weitere Infos unter www.hafen-kultur-fest.de.