Vorweg sei gesagt, dass sich der Amateurbereich den Richtlinien des DFB, also den Profis, angleichen muss. Ist dieser Umstand jedoch nicht vollkommen weltfremd?

Natürlich müssen sich die Relegationsspiele im Sommer aufeinander aufbauen, aber alles andere sollte ein jeweiliger Verband seinen Gegebenheiten selbst anpassen dürfen.

Badischer Fußballverband verabschiedet Rahmenterminkalender für Saison 2024/2025

In dieser Woche wurde der Rahmenterminkalender 2024/2025 veröffentlicht. Wie immer startet der Kreispokal beziehungsweise bfv-Pokal am dritten Juli-Wochenende, was den Pokal an sich schon zum Überraschungsmodus mutieren lässt.

Manche Teams sind zu diesem Zeitpunkt erst in die Vorbereitung gestartet, ambitioniertere Mannschaften dagegen schon zwei, drei Wochen dabei.

Modus des Pforzheimer Fußballkreises als mögliche Variante?

Dennoch lässt sich hierfür aus neutraler Sicht auch keine anderen Termine finden, da ungeliebte Englischen Wochen während des Ligaspielbetriebes ebenfalls nicht erwünscht sind.

Die einzige Möglichkeit wäre eine Angleichung an den Pforzheimer Fußballkreis, der zuerst eine Vor-Quali mit zweiten Mannschaften spielt und somit die ersten Mannschaften entlastet. Jedoch geht hierbei einiges an Überraschungspotenzial flöten.

Der Ligastart ist das eigentliche Problem

Das Problem am diesjährigen Rahmenterminkalender ist jedoch nicht der Pokal, sondern der Ligastart. Die Landesliga, aktuell 18 Mannschaften umfassend, hat je nach Anzahl der Absteiger aus der Verbandsliga im Sommer wieder sechs Spieltage in den Sommerferien.

Nun kann man argumentieren, dass in der Landesliga die Spieler ihre Prioritäten nach dem Fußball richten müssten – dies wird jeder Familienvater jedoch hoffentlich verneinen. Sechs Spieltage ohne vollständigen Kader zu absolvieren, kann bereits das Ende jeglicher Ambitionen sein.

Noch schlimmer trifft es jedoch die Klassen mit weniger Ambitionen. Der Saisonstart fällt dieses Jahr auf den 17. August und somit so früh wie selten.

Gleich vier Spieltage lang müssen zweite Mannschaften nun in der C-Klasse die Spieler zusammenkratzen und gleichzeitig die Lücken bei der Ersten füllen. Wäre dies bereits in dieser Saison der Fall gewesen, hätte sich etwa der FV Sulzbach wohl schon am dritten Spieltag verabschiedet.

Ebenso trifft es Vereine wie zum Beispiel den GSK Karlsruhe oder die NK Croatia Karlsruhe besonders hart, da viele Heimaturlauber die kompletten Sommerferien nutzen.

Winterpause beginnt so früh wie noch nie

Schaut man dann weiter in den November, so ist der 16. Spieltag bereits am 24. November terminiert. Die Winterpause beginnt somit so früh wie wohl noch nie. Warum? Ich erinnere mich an Zeiten, da haben wir noch am 14. Dezember gekickt.

Natürlich sind wir alle vom Wetter abhängig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es im Dezember wärmer und schöner ist als früher, ist durch den Klimawandel sicherlich gestiegen.

Kurzum – die Reduzierung der Staffel auf 14 Teams muss im Sommer kommen, um solche nun veröffentlichte Rahmenterminkalender zu entzerren. Der Bruchsaler Kreis startet übrigens am 1. September und hat somit lediglich zwei Spieltage in den Sommerferien angesetzt.