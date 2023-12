„Wir, der Gospel- und Jazzchor Kirrlach 1999, schaffen es, Gospel, Jazz, Rock, Blues, Pop und geistliche Lieder zum Leben zu erwecken.“ So hebt der Auftritt dieser Chorvereinigung im Internet an und wenn man die Sängerinnen und Sänger aus Kirrlach einmal erlebt hat, wie jetzt in der Neureuter Badnerlandhalle bei ihrem Benefizkonzert zugunsten des „Festivals der guten Taten“ und der BNN-Stiftung „Wir helfen“ , dann weiß man, dass dieses Entree stark untertrieben ist.

Denn wenn dieser Chor, unterstützt von einer Live-Band, einsetzt, etwa mit Robbie Williams‘ „Let Me Entertain You“, dann fällt es schwer, ruhig sitzen zu bleiben oder das plötzlich einsetzende Eigenleben der Beine zu unterdrücken.

Unbürokratische Nächstenliebe in der Region

Das „Festival der guten Taten“, das die Schirmherrschaft über diesen „musikalischen Hexenkessel“ in der völlig ausverkauften Badnerlandhalle übernommen hatte, existiert seit 1976, eigentlich schon seit 1975, seit einer ersten Spendenaktion in Bretten. Und auf Initiative von Uli Lange, dem Begründer dieser Aktion und „Urgestein“ unbürokratischer Nächstenhilfe in der Region. Ihm ist es gelungen, seither fast fünf Millionen Euro zusammenzutragen.

Und auch diesmal wieder wird die BNN-Stiftung „Wir helfen“ kraftvoll unterstützt werden – mit einer Spende über 10.000 Euro. Geld, das vollständig dort ankommen wird, wo es vonnöten ist. Zum Kauf eines Schulranzens, der an die Stelle einer Plastiktüte tritt, zum Kauf von Kleidung, zum Erwerb dessen, was am dringendsten gebraucht wird.

Und dafür legte sich der Chor aus Kirrlach, der im nächsten Jahr das Vierteljahrhundert seines Bestehens feiern kann und zur Sängerfamilie des MGV Liederkranz 1864 Kirrlach gehört, mächtig ins Zeug, nicht nur mit Klassikern zur Weihnachtszeit, sondern auch mit einem fulminanten Querschnitt aus Pop, Rock und Soul.

Wenn man Jochen Seitz am Flügel in Aktion sieht – er leitet den Chor seit 2018 – dann wird einem auch klar, warum diese um die 50 Sängerinnen und Sänger jeder Stufe des Erwachsenenalters mit so viel Mitteilungsfreude auftreten. Sein Temperament, seine Freude an der Musik und am Musizieren und seine Souveränität scheint sich auf seinen Chor zu übertragen. Und er hat auch allen Grund zur Freude: Er kann mit einer ansehnlichen Zahl an stimmstarken Solistinnen und Solisten aus der Mitte des Chors aufwarten und mit einer Singgemeinschaft, die ihm präzise – und magnetisch – folgt.

Diese sensible Gefolgschaft war gerade bei A-cappella-Nummern wie Art Garfunkels „A Heart In New York“ festzustellen, oder bei dem mit dynamischer Bravour vorgetragenen Song „Africa“ der Rockband „Toto“ aus dem Jahr 1982 – eine wahre Bühnenschau mit einem raffiniert intonierten Gewitterschauer! Und wer etwa bei Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ noch unbeteiligt bleibt, dem ist wahrlich nicht zu helfen: Standing Ovation für tolle Musik und – gute Taten!