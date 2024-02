Am Donnerstag und Freitag müssen Fahrgäste in Karlsruhe mit erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr rechnen. Die betroffenen Bus- und Bahnlinien im Überblick.

Busse und Bahnen stehen still

Aufgrund eines erneuten Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi kommt es am Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, zu Einschränkungen beim öffentlichen Nahverkehr in der Region. Auch die Fahrgäste in Karlsruhe müssen mit Ausfällen im ÖPNV rechnen.

Diese Bus- und Bahnlinien in Karlsruhe sind betroffen

Der Streik der Gewerkschaft Verdi bei den VBK (Verkehrsbetriebe Karlsruhe) beginnt am Donnerstag, 29. Februar, zum Betriebsbeginn um 3:30 Uhr und dauert bis zum Betriebsschluss am Samstag, 2. März, um 3:15 Uhr an.

Während des Streiks fahren keine VBK-Trambahnen (Linien 1 bis 5, 17, 18 und die Linie S2 sowie die Nightliner NL1 und NL2) und keine VBK-eigenen Buslinien. Als Alternative können die Fahrgäste im Stadtgebiet auch die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft nutzen, die viele Trambahn-Haltestellen in Karlsruhe bedienen. Das Schwesterunternehmen der VBK wird am Donnerstag und Freitag nicht bestreikt.

Deshalb verkehren die folgenden AVG-Stadtbahnlinien im Raum Karlsruhe regulär: S1, S11, S12, S31, S32, S4, S5, S51, S52, S6, S7, S71, S8 und S81. Nur im Raum Heilbronn kommt es wegen Arbeitsniederlegungen bei den Stadtwerken Heilbronn zu Ausfällen bei den AVG-Linien S4, S41 und S42.

Einige Buslinien von Subunternehmern der VBK (SWEG, Lauk und Cramer) verkehren im Stadtgebiet von Karlsruhe mit einem reduzierten Angebot wie folgt: Linie 30: Die Busse verkehren im 30-Minuten-Takt im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 20:00 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 20:00 Uhr bis 01:00 Uhr.

Die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sind am Durlacher Tor erreichbar. Die Fahrten zwischen der Elbinger Straße West und der Europäischen Schule entfallen. Die erste Fahrt des Tages an der Elbinger Straße West startet um 5:18 Uhr in Richtung Durlacher Tor.

Linie 31: Die Busse verkehren in einem 30-Minuten-Takt von 05:30 Uhr bis 20:00 Uhr. Es besteht Anschluss an den Regionalverkehr sowie die AVG-Stadtbahnen an der Haltestelle Durlach Bahnhof.

Linie 44: Nur zwischen Zündhütle und Hohenwettersbach/Bergwald verkehren Busse im 20-Minuten-Takt von 04:30 Uhr bis 01:00 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Buslinie 47.

Linie 47: Die Busse verkehren im 20-Minuten-Takt von 04:30 Uhr bis 21:00 Uhr sowie im 20/40-Minuten-Takt von 21:00 Uhr bis 01:00 Uhr. Am Zündhütle besteht Anschluss an die Buslinie 44 und am Hauptbahnhof können Fahrgäste in die Stadtbahnen der AVG einsteigen.

Linie 62: Die Busse verkehren im 30-Minuten-Takt von 05:30 Uhr bis 19:00 Uhr sowie im 60-Minuten-Takt von 19:00 Uhr bis 01:00 Uhr. Am Entenfang und Hauptbahnhof können Fahrgäste auf die AVG-Stadtbahnen umsteigen.

Linie 73: Die Busse verkehren in einem 30-Minuten-Takt von 05:30 Uhr bis 01:00 Uhr. Am Europaplatz können Fahrgäste auf die AVG-Stadtbahnen umsteigen. KIT-Shuttle: Alle Fahrten werden durchgeführt.

Alle nicht aufgeführten Buslinien verkehren am 29. Februar und 1. März nicht in Karlsruhe.

AVG-Stadtbahnen im Raum Karlsruhe nicht betroffen

Die Stadtbahnlinien der AVG im Raum Karlsruhe (Linien S1, S11, S12, S31, S32, S4, S5, S51, S52, S6, S7, S71, S8 und S81) sind von dem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi nicht betroffen und verkehren am Donnerstag und Freitag. Die Linie S2 wird von den VBK gefahren und entfällt deshalb streikbedingt.

Aufgrund einer Veranstaltung zum bundesweiten „Klimastreik“ kann es am Freitag im Bereich der Tullastraße/Gerwigstraße/Durlacher Allee zwischen 9 und 11 Uhr zu kurzfristigen Einschränkungen beim AVG-Stadtbahnverkehr kommen.