Kein Strom

Stromausfall in der Karlsruher Südstadt

In der Nacht auf Dienstag gab es in der Karlsruher Südstadt einen Stromausfall. Gegen 0.20 Uhr ist laut Informationen der Stadtwerke Karlsruhe ein Trafo im Niederspannungsnetz in der Südstadt ausgefallen. Die Ursache sei noch unbekannt. Der Stromausfall habe von 0.22 bis etwa 4 Uhr angedauert.