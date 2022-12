Täter brechen in mehrere Kirchengebäude in Karlsruhe ein

Unbekannte sind in den vergangenen zwei Tagen in mehrere Kirchen eingebrochen. Ihr Diebesgut hielt sich in Grenzen.

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kirche in der Durlacher Straße in Mutschelbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Einbrecher zunächst eine Kirchentür aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang.

Den Zugang in das Gebäude verschafften sie sich letztlich durch eine andere Tür. Die Täter konnten Bargeld in Höhe von 30 Euro mitgehen lassen.

Im selben Tatzeitraum brachen Täter in eine Kirche in der Friedenstraße in Mutschelbach ein. Die Höhe des geklauten Bargeldes ist unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Auch Kirche in Berghausen betroffen

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 15 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag in einer Kirche in Berghausen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten die Schlüssel der Opferstöcke. Sie richteten ebenfalls einen Schaden in vierstelliger Höhe an.

Zeugen gesucht (0 72 43) 3 20 00