Der Veranstaltungs-Kalender fürs Wochenende in der Region ist bunt bestückt: Mit Comedy und einem außergewöhnlichen Singer-Songwriter in Karlsruhe, Rock und Pop in Gaggenau, Klassik in Baden-Baden, Urban Gospel in Pforzheim und einer Travestie-Show in Bühl.

Das erste März-Wochenende verspricht ganz zart frühlingshaft zu werden.

Für alle, die dennoch Unterhaltung in Konzerthallen suchen, sind die Veranstaltungs-Kalender in der Region gut gefüllt.

Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen in Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden, Gaggenau und Bühl gibt es hier.

Paul Panzer mit neuem Live-Programm in Karlsruhe

Paul Panzer lädt zum jüngsten Gericht in die Karlsruher Schwarzwaldhalle ein: Mit seinem neuen Live-Programm „Apaulkalypse“ gastiert er dort am Samstag, 2. März, um 20 Uhr.

Schon immer waren seine große Leidenschaft die menschlichen Abgründe, Schwächen und Unzulänglichkeiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Mit „Apaulkalypse“ will Paul Panzer seine Zuschauerinnen und Zuschauer die große Freude am Weltuntergang lehren. Tickets für die Veranstaltung gibt es im Internet unter www.eventim.de.

Gospel und Soul aus New York: Alana Alexander und Band in Pforzheim

Urban Gospel und Soul aus New York bringt die Soul-Sängerin Alana Alexander am Samstag, 2. März, um 20 Uhr nach Pforzheim ins Kulturhaus Osterfeld. Geboren in der New Yorker Bronx und umgeben von einer sehr musikalischen Familie, entwickelte Alana Alexander einen einzigartigen Sound mit Einflüssen aus Gospel, Jazz, Soul, Latin und Calypso.

Heutzutage tritt sie mit dreiköpfiger internationaler Band auf, bestehend aus dem Grammy-nominierten Schlagzeuger David Haynes, dem Bassisten Alvin Mills und dem Stuttgarter Pianisten Christoph Gärtner. Tickets für das Konzert in Pforzheim gibt es im Internet unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Externer Inhalt von Youtube

Die Mirage Show bringt Travestie-Stars nach Bühl

Fetzige Shows und mitreißende Comedy verspricht „Die Mirage Show“ im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr. Für die Travestieshow kommen laut Veranstalter die bekanntesten Travestiekünstlerinnen und -künstler aus ganz Deutschland nach Bühl.

Gemeinsam gestalten sie ein buntes Bühnenprogramm mit Comedy, Musicaldarbietungen und Tanzeinlagen. Natürlich wird auch nicht an glitzernden Kostümen und glamourösem Make-Up gespart, wenn die Travestiekünstlerinnen und -künstler die Lachmuskeln der Besucherinnen und Besucher herausfordern. Tickets für die Show gibt es im Internet unter www.buergerhaus-buehl.de.

Bernhoft spielt ein Konzert in Karlsruhe

Der norwegische Singer-Songwriter, Instrumentalist und Looper Jarle Bernhoft produziert im Alleingang den Sound einer ganzen Band. Dabei vermischt er Genres, stapelt mit technischen Hilfsmitteln Sounds, Stimmen und Instrumente übereinander. Dazu kommen noch Bernhofts soulige Stimme und sein Charisma.

Nach dem plötzlichen Tod seines Freundes und Managers und einer längeren Pause kehrt der Musiker nun mit neuem Album „Avenue of Loveless Hearts“ zurück und spielt am Samstag, 2. März, um 20 Uhr im Tollhaus in Karlsruhe. Tickets für das Konzert gibt es im Internet unter www.tollhaus.de.

Rock, Pop und Blues aus dem Murgtal auf der klag-Bühne in Gaggenau

Drei Bands aus dem Murgtal sorgen mit einer Mischung aus Rock, Pop und Blues für Stimmung bei einem Konzert mit dem Titel „Rock 12“ am Freitag, 1. März, um 20 Uhr in der klag-Bühne in Gaggenau. Die vier Jungs von Destination sind laut Veranstalter aus der Gaggenauer Musikszene nicht mehr wegzudenken.

Bulletproof ist eine frisch gegründete, gemischte Coverband aus dem Murgtal, bestehend aus sechs Musikerinnen und Musikern. Die Bluesband Rabbitears bringt Songs mit, die groovig, funky und tanzbar sind. Tickets für das Konzert in Kooperation mit der Gaggenauer Musikschule gibt es im Internet unter www.rantastic.com.

Minguet Quartett im Festspielhaus Baden-Baden

Festspielhaus Baden-Baden<EA.1>Mit seinen ungewöhnlichen Programmen und preisgekrönten Aufnahmen ist das Minguet Quartett eine ganz besondere Streichquartett-Formation.

Der Name ist Programm, denn die Musiker folgen ihrem Namensgeber, dem Philosophen Pablo Minguet, der sich im 18. Jahrhundert dafür einsetzte, dem breiten Volk Zugang zu den schönen Künsten zu verschaffen.

Bei der Matinée am Sonntag, 3. März, um 11 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden verbinden die Musiker etwa mit Mahlers „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ und Dvoráks „Amerikanischem Quartett“ zwei der populärsten Quartette überhaupt mit kleinen Repertoire-Entdeckungen von Janácek und Schönberg. Tickets gibt es im Internet unter www.festspielhaus.de.