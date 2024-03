Die Bühnen in der Region brummen am Wochenende vor lauter Musik: Die interessantesten Veranstaltungen von Karlsruhe bis Bühl gibt es hier.

Das Wochenende hält viele Veranstaltungs-Highlights in der Region bereit.

Von Musik und Tanz in Karlsruhe über ein Kindermusical in Bühl bis hin zu Comedy in Pforzheim ist wieder viel geboten.

Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen im Überblick.

Äl Jawala mit zwei Konzerten für große und kleine Fans in Karlsruhe

Äl Jawala versprühen bei ihren Konzerten jede Menge Stimmung, wie in Karlsruhe schon mehrfach zu erleben war, etwa bei Das Fest. An diesem Wochenende versorgen die vier Freiburger Global Beats-Experten um Sängerin und Saxofonistin Stefanie Schimmer sowohl kleine als auch große Fans mit ihrem ganz besonderen Sound.

Am Samstag, 9. März, um 20.30 Uhr spielen sie im Tollhaus einen Mix aus Balkan Brass, Arabic Roots und entspannten Afrobeats. Am gleichen Tag bereits um 15.30 Uhr geben Äl Jawala zudem ein Kinderkonzert für Fans ab drei Jahren. Es wird laut Veranstalter etwas kürzer und leiser sein, aber es wird genauso leidenschaftlich getanzt, gesprungen und mitgesungen.

Tickets für beide Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.tollhaus.de.

Teresa Reichl „konn wos“ in Pforzheim

„Obacht, i kann wos!“ behauptet Teresa Reichl in ihrem gleichnamigen Debütprogramm, mit dem sie am Samstag, 9. März, um 20 Uhr im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim auftritt. Die Kabarettistin ist laut Veranstalter wortgewandt, niederbayrisch – und sie kann was.

In Anlehung an Ereignisse aus ihrem bisherigen Leben stellt sie Fragen wie: Warum sind eigentlich alle Gedichte, die man im Germanistikstudium so liest, von Männern? Warum denken immer noch Leute, dass auf dem Dorf eh alle verwandt sind? Wann hört das Wort „Mädchen“ endlich auf, als Beleidigung zu funktionieren?

Tickets für die Veranstaltung gibt es im Internet unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Michael Jackson Tribute in Linkenheim-Hochstetten

Michael Jackson noch einmal live erleben? Das können Gäste zumindest in Form eines Tribute-Konzerts am Samstag, 9. März, um 20 Uhr im Bürgerhaus Linkenheim-Hochstetten. In einer zweistündigen Show, mitentwickelt vom Jackson-Choreographen für die Hits „Thriller“ und „Ghost“, LaVelle Smith Jr., können Jackson-Fans die Musik ihres Idols erleben.

Solist Sascha Padzdera lässt gemeinsam mit großer Band und Tänzerinnen die Musik des King of Pop wieder aufleben. Padzdera gilt laut Veranstalter als „der beste deutsche Live-Tribute-Michael-Jackson-Interpret“. Tickets gibt es im Internet unter www.reservix.de.

Seltenes Werk der Kirchenmusik in der Stadtkirche Durlach

Das Programm „Passion und Trost bei Bach“ nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Stadtkirche Durlach am Sonntag, 10. März, um 18 Uhr laut Pressemitteilung des Veranstalters mit auf einen Weg ins Leiden Jesu und in die eigene Gefühlswelt. Dieser Weg beginnt mit der Aufforderung „Geh, Jesu, geh zu deiner Pein“.

Die Durlacher Kantorei singt unter Leitung von Bezirkskantor Johannes Blomenkamp den Eingangschor der Markus-Passion: Flöten, Oboen, Gamben und Streicher drängen zusammen mit dem Chor in Richtung Kreuz. Dieses Werk wird heute selten aufgeführt, weil es nur fragmentarisch überliefert ist.

Mit der Sopran-Arie „Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten“ aus der Johannes-Passion gehen Ausführende und Zuhörende bildhaft diesen Weg weiter. Tickets für das Konzert gibt es im Internet unter www.durlacher-kantorei.de.

Sinfonisches Blasorchester Mittelbaden spielt im Kurhaus Baden-Baden

Das Sinfonische Blasorchester des Blasmusikverbands Mittelbaden gastiert am Sonntag, 10. März, um 18 Uhr im Kurhaus Baden-Baden. Das Auswahlorchester der 70 Mitgliedsvereine hat bei dem Konzert den Trompeter Thomas Gansch zu Gast, laut Veranstalter einen der vielseitigsten Trompeter seiner Generation.

Er schöpft aus einem reichen künstlerischen Erfahrungsschatz und verbindet in seinen Programmen verschiedenste Projekte wie Sinfonieorchester, Kammermusik, Jazz, Pop Acts sowie Musiktheater- und Comedyprogramme. Tickets für das Konzert gibt es beim Blasmusikverband Mittelbaden per E-Mail an SBMittelbaden@gmx.de.

Kindermusical „Der kleine Drache Kokosnuss“ kommt nach Bühl

Der kleine Drache Kokosnuss ist eine der aktuell erfolgreichsten Kinderbuchfiguren – und kommt als Musical des Theaters Lichtermeer am Samstag, 9. März, um 15 Uhr ins Bürgerhaus Neuer Markt nach Bühl.

Kokosnuss erlebt stets lustige und lehrreiche Abenteuer mit seinen Freunden und findet Antworten auf Fragen wie: Wie passt ein ganzes Land in eine Flasche? Der Feuerdrache bricht gemeinsam mit Stachelschwein Matilda und dem (vegetarischen) Fressdrachen Oskar auf, dieses Rätsel zu lösen. Tickets für das Kindermusical gibt es unter www.buergerhaus-buehl.de.

„Die Grenzgänger“ erinnern in Bruchsal musikalisch an die badische Revolution

Mit einer umfangreichen Veranstaltungsreihe erinnert Bruchsal in diesem Jahr an den 175. Jahrestag der Badischen Revolution von 1849 – den musikalischen Auftakt macht die Bremer Gruppe „Die Grenzgänger“ am Freitag, 8. März, um 20 Uhr im Exil Theater, Am Alten Güterbahnhof 12 in Bruchsal.

Das vierköpfige Ensemble um den Liedermacher Michael Zachcial spielt Lieder und Lyrik aus der Revolutionszeit und hat anlässlich des am 8. März ebenfalls stattfindenden Internationalen Frauentages gezielt Lieder mutiger Frauen ins Repertoire aufgenommen.

Mittels verschollener und in Vergessenheit geratener Lieder singen und erzählen sie laut Veranstalter aus der Perspektive der sogenannten „kleinen Leute“, aus Fabrik, Straße und Alltag. Tickets für die Veranstaltung gibt es bei der Touristinformation Bruchsal, Hoheneggerstraße 7, Telefon (0 72 51) 5 05 94 61.