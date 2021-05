„Totengräbers Tagebuch“: Karlsruher Autor mit Überraschungserfolg

Verlage an Fortsetzung interessiert

Es war vermutlich das erste Buch eines deutschen Totengräbers und es wurde zu einem echten Überraschungserfolg: Als Volker Langenbein aus Karlsruhe im Juni 2019 seine zum Teil sehr berührenden Erzählungen unter dem Titel „Totengräbers Tagebuch“ veröffentlichte, konnte er nicht ahnen, welche Wellen dieses Werk schlagen würde.

Jetzt, knapp zwei Jahre später, war er Gast in mehreren Fernseh- und Radiosendungen, er nahm an einem Online-Kongress zum Thema „Ich will leben“ teil und gestaltete eine Unterrichtsstunde für mehrere hessische Schulklassen.

Zudem erschien sein Buch als Hörbuch und kein Geringerer als der Karlsruher Eventmanager und Theater-Schauspieler Martin Wacker hatte die Idee, dass man aus diesem Stoff eigentlich auch ein Theaterstück machen könnte.