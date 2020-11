Gerichte beschließen, dass ein Vater aus Karlsruhe seine Tochter regelmäßig sehen darf. Doch die Mutter bringt das Kind nicht zu den Treffen. Der Vater verzweifelt - und verliert das Vertrauen in den Rechtsstaat.

Anna fehlt. Anna fehlt beim Kuchenbacken, beim Knuddeln, beim Drachensteigen, an Kindergeburtstagen und an Weihnachten. Anna fehlt morgens, mittags, abends. Auch nachts fehlt Anna: Dann liegt ihr Vater Mirco Schmidt (Name von der Redaktion geändert) wach im Bett und grübelt.

Schmidt wohnt in Karlsruhe-Durlach, seine Tochter eine halbe Autostunde entfernt in Baden-Baden. Vater und Mutter teilen sich das Sorgerecht. Der 49-Jährige möchte die Vierjährige regelmäßig sehen. Familien- und Amtsgericht regelten schon vor Monaten ein Umgangsrecht. Trotzdem ist die Kleine aus Mirco Schmidts Leben verschwunden.