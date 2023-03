Auf der A5 in Höhe von Weingarten hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Der Verkehr in Richtung Heidelberg staute sich laut ADAC bis in die Mittagsstunden auf bis zu 14 Kilometern.

Der Zeitverlust betrug zweitweise mehr als eine Stunde. Der mittlere und der rechte Fahrstreifen sowie Standstreifen waren bis ca. 12 Uhr gesperrt. Auch in Gegenrichtung stockte der Verkehr. Grund dafür waren laut ADAC Gaffer, die sich den Unfall auf der Strecke in Richtung Norden anschauen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lkw aufgrund technischer Probleme auf dem Standstreifen gehalten. Da Teile seines Aufliegers herausragten, kollidierte ein hinter ihm fahrender Lkw mit dem stehenden Lkw.

Bei der Kollision wurde der Unfallverursacher verletzt. Der Fahrer des Pannenfahrzeugs blieb unverletzt. Beide Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis ca. 12 Uhr. Das Ladegut aus beiden Lkw musste umgeräumt und die Fahrbahn gereinigt werden.

Die Höhe des Sachschadens liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich.