Kurzurlaub ohne lange Anreise: Sechs Tipps für sechs Geschmäcker

Ob Wandertour, Städtetrip oder Badereise: im Südwesten gibt es für jeden Geschmack passende Urlaubsziele zu entdecken – und das in diesem Sommer für nur 49 Euro.

Seit dem 1. Mai können Menschen mit dem Deutschlandticket bundesweit den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Wie der Name schon verrät, gilt das Ticket vor allem für Reisen innerhalb Deutschlands. Aber wegen der Grenznähe sind in Baden-Württemberg auch Ziele in Frankreich und der Schweiz ohne Aufpreis erreichbar.

Vor unserer Haustüre liegend und in maximal dreieinhalb Stunden erreichbar – das war die Vorgabe unter der wir sechs Tipps für sechs Geschmäcker zusammengestellt haben. Sie eignen sich als Tagesausflug oder auch als mehrtägige Reise. Ausgangspunkt für alle Fahrten ist der Hauptbahnhof Karlsruhe.

Für Grenzgänger: Ausflug ins romantische Elsass

Für eine Kombination aus traditioneller Handwerkskunst und malerischer Atmosphäre zieht es viele Besucher an die deutsch-französische Grenze nach Soufflenheim. Die elsässische Gemeinde ist für ihre Töpfereien und Keramikwaren in ganz Frankreich bekannt. Wer gerne von Manufaktur zu Manufaktur schlendern und die elsässische Kunstfertigkeit bewundern möchte, ist in dieser Cité des Potiers (Stadt der Töpfer) genau richtig.

Mit einem Flammkuchen in einem der zahlreichen Restaurants und Cafés lässt sich der Besuch in Soufflenheim abrunden. Direkt am Ufer der Lauter liegt die historische Altstadt des romantischen Wissembourg.

Die Kleinstadt ist bis heute für ihre Fachwerkhaus-Architektur bekannt, die bei einem Spaziergang entlang der Lauterkanäle besichtigt werden kann. Ein kleiner Bonus für Weinliebhaber: In der ortsansässigen Weinkellerei „Caves de Wissembourg“ wird Elsässer Wein aus der Umgebung verkauft.

Anfahrt:

Mit der Regionalbahn oder S 8 nach Rastatt, von dort aus geht für etwa 50 Minuten mit dem Bus 231 weiter nach Soufflenheim. Wissembourg ist mit der RB 51 in Richtung Neustadt erreichbar. Mit der RB 53 geht es von Winden aus weiter in die Fachwerkstadt. Die Fahrt nach Wissembourg dauert etwa 55 Minuten.

Für Rheinliebhaber: Urlaub in Basel und Schaffhausen

Wer den Rhein mag, wird ihn hier an der deutsch-schweizerischen Grenze lieben. Denn der Fluss, der weiter oben allein der Schifffahrt gehört, bietet eine Fülle interessanter Möglichkeiten. Die Stadt Basel beeindruckt nicht nur mit ihrer Architektur und der großen Auswahl an Kultureinrichtungen, sondern bietet auch Badeurlaubern ein besonderes Erlebnis: Beim Rheinschwimmen haben Besucher die Möglichkeit, entlang des Rheinufers die Stadt aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben.

Ein Besuch in Schaffhausen mit Blick auf die spektakulären Rheinfälle lässt sich ideal mit einem Trip nach Basel sowie einem Aufenthalt am Bodensee verbinden.

Anfahrt

Von Karlsruhe geht es innerhalb von zwei Stunden und 20 Minuten mit der RE 7 ohne Zwischenstopp zum Badischen Bahnhof in Basel. Von dort aus ist Schaffhausen mit dem IRE 3 in einer Stunde und 10 Minuten zu erreichen. Auf der Rückfahrt geht es mit der SBB 19749 nach Singen und von dort mit der RE 2 nach Karlsruhe. Der Heimweg dauert etwa drei Stunden und zehn Minuten.

Für Seegucker: Mit der Schwarzwaldbahn nach Konstanz

Für Seegucker und Badeurlauber bietet sich eine Fahrt mit der Schwarzwaldbahn nach Konstanz am Bodensee an. Diese Zugstrecke durch den Schwarzwald ist schon ein Erlebnis für sich und bietet außergewöhnliche Ausblicke auf die Landschaft.

In Konstanz angekommen, erwartet die Besucher der sommerliche Bodensee und darüber hinaus zahlreiche Freizeitmöglichkeiten – im, auf und außerhalb des Wassers. Diese Reise lässt sich ideal mit den Zielen in der Schweiz zu einem mehrtägigen Trip kombinieren.

Anfahrt

Mit der RE 2 auf direktem Weg nach Konstanz. Die Fahrt dauert etwa drei Stunden und zehn Minuten.

Für Genießer: Blick über die Reblandschaften in der Südpfalz

Pfälzer Weine, idyllische Reblandschaften und Kultur: Ein Tag in der Südpfalz ist für Genießer ein besonderes Erlebnis. Lust auf Sightseeing? In Neustadt an der Weinstraße können Besucher das historische Hambacher Schloss besichtigen und den Ausblick genießen.

Eine kleine Erweiterung für Geschichtsbegeisterte: Wer aus seinem Pfalz-Aufenthalt einen längeren Trip machen möchte, kann von Neustadt auf direktem Weg nach Trier weiterfahren und einen Tag in der ältesten Stadt Deutschlands verbringen. Trier beeindruckt mit seinen Monumenten und Ruinen, die die Besucher zurück ins alte Rom versetzen.

Anfahrt

Mit RE 6 von Karlsruhe nach Neustadt in nur etwa 45 Minuten. Von Neustadt dauert die Fahrt nach Trier mit der RE 1 etwa zwei Stunden und 30 Minuten.

Für Städtefans: Buga in Mannheim und Dinner in Frankfurt

Unser Tipp für Fans von Städtetrips: Am Vormittag geht es von Karlsruhe aus auf direktem Weg nach Mannheim – eine ideale Gelegenheit für einen sommerlichen Brunch und einen Besuch auf der aktuell für Besucher geöffneten Bundesgartenschau im Luisenpark und auf dem Spinelli-Gelände.

Neben Blumenschauen gibt es hier auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Am späten Nachmittag lässt sich der Tag in Mannheim durch eine Fahrt nach Frankfurt ergänzen. Ein Abendessen in einer der Roof-Top-Bars mit Blick über die Skyline rundet die Städtereise ab.

Anfahrt

Mit der S 9 geht es innerhalb einer Stunde nach Mannheim Hbf. Von dort aus fährt die RE 70 in einer Stunde und zehn Minuten nach Frankfurt Hbf.

Für Wanderfreunde: Natur pur im Nationalpark Schwarzwald

Wanderwege und Natur pur: Der Nationalpark Schwarzwald ist mit seinen zahlreichen Routen das perfekte Ziel für Wanderfreunde. Unser Tipp für besonders Aktive: Auf dem Baiersbronner Seensteig können Wanderer in fünf Tagen die gesamte Gemarkung Baiersbronns umlaufen. Die Tour beginnt am Bahnhof in Baiersbronn und führt über beliebte Ziele wie den Mummelsee und den Schliffkopf zum Bahnhof in Schönmünzach.

Entlang der Strecke gibt es mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Für diejenigen, die es nicht ganz so hoch hinaus möchten, ist das Mühlendorf Ottenhöfen im Achertal eine bessere Wahl. Hier gibt es Wanderwege zu den bekannten Mühlen oder verschiedene Routen zu felsigen Aussichtspunkten.

Anfahrt

Mit der RE 40 oder mit der S 8 nach Baiersbronn. Die Fahrt dauert etwa eine Stunde und zehn Minuten. Nach Ottenhöfen geht es mit der RE 7 zunächst nach Achern und von dort aus mit der SWE RB24 weiter. Das Mühlendorf ist in einer Stunde erreichbar. Den ÖPNV-Liniennetzplan mit gut erreichbaren Ausflugszielen im Nationalpark: https://www.nationalparkregion-schwarzwald.de/Anreise