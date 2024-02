Da ist Musik drin: Die Bühnen in Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden bieten am Wochenende vielfältige Veranstaltungen. Mit dabei sind neben Konzerten auch Tanz und Kino.

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gang.

Und egal, wie man das findet: Auch abseits der vielen Fastnachtsveranstaltungen ist an diesem Wochenende in der Region viel geboten.

Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen zwischen Pforzheim, Karlsruhe und Baden-Baden.

Musik zwischen ukrainischer Tradition und Berliner Moderne in Pforzheim

Leléka (deutsch: Storch) ist ein junges multikulturelles Berliner Quartett um die ukrainische Sängerin Viktoria. Wer sie kennenlernen möchte, hat dazu am Freitag, 9. Februar, um 20 Uhr im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim Gelegenheit.

Die von dynamisch groovenden Passagen bis zu zarten Folk-Balladentönen reichende Klangwelt der Band ist laut Veranstalter ein gelungenes Beispiel einer jungen Formation, die innerhalb dieses Grenzbereich-Genres ihren Platz findet. Tickets gibt es unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Tanz, Theater und Zirkus in Karlsruhe

Tanz, Theater und Zirkus bringt das Jugendensemble des Zirkus Maccaroni am Samstag, 10. Februar, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 11. Februar, um 16 Uhr ins Karlsruher Tollhaus.

„Ein.Klang“ heißt das Motto, unter dem die jungen Artistinnen und Artisten laut Veranstalter eine „zirzensische Choreografie des Lebens“ auf die Bühne bringen.

Es geht um Harmonie und Dissonanz, um Chaos und Perfektion. Tickets gibt es im Internet unter www.tollhaus.de.

Compagnie Käfig aus Paris bringt Breakdance-Ballett nach Baden-Baden

Ein Welthit der Tanzszene kommt im Rahmen des Takeover Festivals ins Baden-Badener Festspielhaus: Der in einer Banlieue von Lyon aufgewachsene Choreograf Mourad Merzouki bringt in „Vertikal“ Breakdance auf die Ballettbühne.

Seine „Compagnie Käfig“ arbeitet in Créteil bei Paris und zeichnet sich durch einen Mix aus Urban Dance und zeitgenössischem Tanz aus. Die Inspiration ziehen Mourad Merzouki und seine Tänzerinnen und Tänzer unter anderem aus der Hip-Hop-Kultur, klassischer Musik und digitaler Kunst.

Tickets für die Auftritte am Freitag, 9. Februar, um 20 Uhr, Samstag, 10. Februar, um 18 Uhr und am Sonntag, 11. Februar, um 17 Uhr gibt es unter www.festspielhaus.de.

Ina Müller bringt Musik und Comedy nach Karlsruhe

Die norddeutsche Sängerin und Entertainerin Ina Müller, bekannt auch aus ihrer TV-Sendung „Inas Nacht“, kommt mit ihrer Band und ihrem aktuellen Programm auf Tour nach Karlsruhe.

Mit ihrer Mischung aus Musik und Comedy, mit souliger Stimme und norddeutschem Humor gastiert sie am Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle, Festplatz 5. Tickets für die Veranstaltung gibt es noch unter www.eventim.de.

Wyona im Karlsruher Kohi

Nachdem Wyona schon einmal im Karlsruher Kohi waren – als Opener für Gwen Dolyn & Toyboys ihr erstes Konzert bei dem Kulturverein gaben – kommt die Hamburger Newcomer-Band mit eigenem Konzert wieder.

Und zwar am Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr im Kohi-Kulturraum, Werderstraße 47. Bei Wyona trifft laut Veranstalter der dunkle Puls früherer avantgardistischer Musik auf die Zuwendung zum Soul und Postpunk. Einlass im Kohi ist ab 19 Uhr. Weitere Infos unter www.kohi.de.

Semesterkonzert der KIT-Bigband in Karlsruhe

Arrangements aus dem Repertoire von Jazzlegenden wie Maynard Ferguson, Peter Herbolzheimer, Jaco Pastorius, Horace Silver, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, Marvin Gaye, Henry Mancini, Diana Reeves, Astor Piazzolla, Phil Collins, Count-Basie und Tower of Power: Das können die Zuhörer der KIT-Bigband beim Konzert zum Ende des Wintersemesters erwarten.

Am Sonntag, 11. Februar, um 19 Uhr spielen die jungen Musiker, unterstützt durch die stimmgewaltigen Sängerinnen Charlotte und Marlene Helm, im Gerthsen-Hörsall auf dem KIT Campus Süd, Engesserstraße 9, in Karlsruhe. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Weitere Infos unter www.bigband.kit.edu.

Nosferatu und weitere Stummfilm-Klassiker in Karlsruhe

Unter dem Motto „Melodramen“ findet noch bis Samstag, 10. Februar, das 21. Karlsruher Stummfilmfestival statt.

Auf dem Programm stehen zum Beispiel „Cœur fidèle“ am Freitag, 8. Februar, um 21 Uhr, in der Kinemathek Karlsruhe oder „Stummfilme für kleine und große Kinder – Chaplin, Keaton und ein Überraschungsfilm“ am Samstag, 10. Februar, um 15 Uhr im Stephan-Saal.

Den Abschluss des Festivals bildet ein Filmkonzert mit dem Schauerromantik-Klassiker „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ am Samstag, 10. Februar, um 20.30 Uhr im Stephan-Saal mit Musik von Trio Transformer.

Tickets für Einzelveranstaltungen sowie Festival-Pässe können beim Musikhaus Schlaile, Kaiserstraße 175 in Karlsruhe, Telefon (07 21) 1 30 20 erworben werden. Weitere Informationen unter stummfilmfestival-karlsruhe.de.