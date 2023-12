Die Bühnen in der Region bieten am zweiten Advents-Wochenende Veranstaltungen für jeden Geschmack. Zum Beispiel Comedy in Bruchsal und Pforzheim, Advent-Events in Karlsruhe und einen Tag der offenen Tür in Baden-Baden.

Singen, lachen oder sich mit einem Theaterbesuch eine Freude machen: Das alles geht an diesem Wochenende bei zahlreichen Veranstaltungen in der Region.

Ein wenig weihnachtlicher Lichterglanz ist ab jetzt natürlich auch immer dabei.

Eine Auswahl der Veranstaltungen zwischen Pforzheim, Baden-Baden und Karlsruhe.

Pride Night im Badischen Staatstheater Karlsruhe

Eine Gala der Vielfalt findet am Freitag, 8. Dezember, ab 20 Uhr im Kleinen Haus des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe statt: In einer temporeichen Show zeigen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler des Staatstheaters gemeinsam mit Überraschungsgästen Flagge für ein buntes und vielfältiges Karlsruhe bei der „Pride Night“.

Unter anderem in Szenen aus „Das Mädchen und der Nussknacker“ und „Der Katze ist es ganz egal“ sowie berührenden Chansons der Opernsolisten und -solistinnen beschwören sie eine Zukunft herauf, in der alle so gleich geachtet werden, wie sie verschieden sind.

Im Anschluss steigt ab 22.30 Uhr eine Party im Neuen Entree mit DJane Käry. Tickets unter staatstheatertickets.karlsruhe.de

Es glitzert wieder bei der Lametta im Tollhaus Karlsruhe

Der alternative Design-Weihnachtsmarkt Lametta öffnet am Freitag und Samstag im Karlsruher Tollhaus wieder seine Pforten. Mit dabei sind über 50 Ausstellerinnen und Aussteller, die mit eigenen Ständen ihre ausgewählten und handgemachten Produkte zeigen und zum Kauf anbieten.

Dafür ist wie im vergangenen Jahr im ganzen Tollhaus Platz: Es werden nicht nur die beiden Säle bespielt - sondern auch die Foyers bieten Raum für die Aussteller. Durch die großzügige Verteilung mit reichlich Abstand ist ein entspanntes Besucher-Bummeln durch die Lametta möglich.

Ein feines und überraschendes Kulturprogramm für klein und groß bildet gemeinsam mit Glühwein, Punsch und verschiedenen Speisen den Rahmen.

Die Lametta im Tollhaus, alter Schlachthof 35 in Karlsruhe, ist geöffnet am Freitag, 8. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und am Samstag, 9. Dezember, von 12 bis 20 Uhr. Einlassbändchen für beide Tage gibt es vor Ort, Menschen unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Infos unter www.lametta-ka.de

Weihnachtsoratorium zum Mitsingen in der Stadtkirche Durlach

In der Stadtkirche Karlsruhe-Durlach, Am Zwinger 5, gibt es auch dieses Jahr wieder ein weihnachtliches Mitsing-Highlight.

Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium kann beim „Karlsruher Singalong“ am Samstag, 19. Dezember, ab 19 Uhr gemeinsam mit Julia Obert (Sopran), Regina Grönegreß (Alt), Martin Erhard (Tenor) und Peter Arestov (Bass) sowie dem Kammerorchester Camerata 2000, geleitet von Johannes Blomenkamp, gesungen werden.

Gäste, die mitsingen wollen, bringen die Noten für die Teile eins bis drei mit, kaufen eine Eintrittskarte für Sängerinnen und Sänger und sind bereits um 18 Uhr zur halbstündigen Anspielprobe vor Ort.

Auch Besucher, die auf den Emporen zuhören möchten, sind willkommen. Weitere Termine zum weihnachtlichen Mitsingen: Sonntag, 17., Freitag, 22. und Dienstag, 26. Dezember. Weitere Infos sowie Tickets unter durlacher-kantorei.de

Standup-Comedy in Bruchsal

Ein Lachmuskel-Workout der Extraklasse verspricht der Jazzclub Bruchsal, Am Alten Schloss 22, am Samstag, 9. Dezember, ab 20 Uhr. Bei der „Open Mic Night Spargel Comedy“ präsentieren Newcomer und erfahrene Comedians aus der Umgebung ihr Material und testen neue Witze aus.

Moderiert wird die Veranstaltung von Schauspieler und Comedian Lukas Bendig. Für Zuschauer ist der Eintritt frei. Wer selbst auf der Bühne stehen möchte, meldet sich vorab an. Infos unter jazzclub-bruchsal.de

Jahresrückblick mit Urban Priol im Congresscentrum Pforzheim

Was war da los, im Jahr 2023? Beim „Jahresrückblick TILT 2023“ im Congresscentrum Pforzheim CCP am Sonntag, 10. Dezember, um 19 Uhr, seziert Urban Priol die gesellschaftspolitischen Ereignisse des so gut wie vergangenen Jahres.

Er stellt wahnwitzige Verknüpfungen her und deckt verblüffende Hintergründe auf. Da werden laut Veranstalter die Winkelzüge der Mächtigen und Reichen entlarvt und so manch doppelzüngige Scheinheiligkeit aufgedeckt – kaum ein relevantes Thema des Jahres 2023 bleibt unberührt.

Tickets für die Vorstellung in Pforzheim gibt es unter www.congresscentrum-pforzheim.de

Tag der offenen Tür im Festspielhaus Baden-Baden

Der Tag der offenen Tür beim Festspielhaus Baden-Baden am Sonntag, 10. Dezember, von 12 bis 18 Uhr bietet lauter Festspielhaus-Überraschungen für große und kleine Leute. Ob vor, hinter oder auf der Bühne, im Foyer, im Orchesterproberaum, in Künstlergarderoben.

Die Gäste dürfen sogar tanzen und dirigieren, und überall gibt es viel Musik. Die Besucher können Künstler und Festspielhaus-Mitarbeiter aus der Nähe erleben. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Programm gibt es im Internet unter www.festspielhaus.de.