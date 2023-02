Magie, Musik und viel Gelächter: An diesem Wochenende haben nicht nur die Narren auf den Straßen und in den Hallen Grund zum lachen. Wir verraten, wo es sich lohnt, vorbeizuschauen.

Gleich mehrere Musikkabarettisten und Musikkabarettistinnen besuchen die Region - und jede Menge anderer Kultur gibt es auch.

Wir stellen einige der interessantesten Veranstaltungen vor.

Staatstheater Karlsruhe startet in die Händel-Festspiele

Georg Friedrich Händel hat der Welt nach seinem Ableben ein äußerst großes musikalisches Erbe hinterlassen. Um das zu feiern, veranstaltet das Badische Staatstheater Karlsruhe, Hermann-Levi-Platz 1, alljährlich die Internationalen Händel-Festspiele, die Jahr für Jahr hochkarätige Künstler nach Karlsruhe holen.

Dieses Wochenende ist es wieder soweit: Am Freitag, 17. Februar, 19 Uhr, starten die Internationalen Händel-Festspiele mit der Premiere der Oper „Ottone, Re di Germania“ in italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln, eine Wiederholung gibt es am Sonntag, 19. Februar, um 15 Uhr. Für beide Aufführungen sind nur noch Stehkarten zu haben.

Ausreichend Sitzplätze bietet dagegen die Händel-Gala „Metastasio Vincit Omnia“ am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr sowie das Preisträgerkonzert der Händel-Gesellschaft Karlsruhe am Sonntag, 19. Februar, um 11 Uhr.

Tickets: staatstheater.karlsruhe.de.

Pianist Fazil Say spielt im Festspielhaus Baden-Baden

Er gehört zu den ungewöhnlichsten Persönlichkeiten im Kulturbetrieb: der türkische Ausnahme-Pianist Fazıl Say. Mal unbändig und wild, mal selig in den Himmel lächelnd beherrscht er sein Instrument wie nur wenige andere.

Sehen und hören kann man das am Sonntag, 19. Februar, wenn Say ab 17 Uhr im Baden-Badener Festspielhaus, Beim Alten Bahnhof 2, Sinfonien von Mozart oder sein eigenes Klavierkonzert „Das verschobene Haus“ wiedergibt. Begleitet wird er vom Kammerorchester Basel.

Dem Konzert geht um 15.40 Uhr sowie um 16.10 Uhr ein jeweils 20-minütiger Einführungsvortrag voran.

Tickets unter www.festspielhaus.de.

Sinfonieorchester des KIT folgt in Karlsruhe dem Ruf der Berge

Unter dem Motto „Ruf der Berge“ steht am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr ein Konzert des Sinfonieorchesters des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Im Konzerthaus Karlsruhe, Festplatz 9, spielen die jungen Musikerinnen und Musiker Richard Strauss’ „Feierlicher Einzug“ und „Eine Alpensinfonie“ sowie Jean Daetwylers „Konzert für Alphorn“.

Tickets für das Konzert gibt es online unter www.reservix.de.

Lizzy Aumeier besucht das Tollhaus in Karlsruhe

Lizzy Aumeier gilt als die Entdeckung des bayerischen Musikkabaretts und ist bekannt für ihre Bühnenpräsenz. Ihr buntes Feuerwerk an Themen will sie mit der ihr eigenen Selbstironie, Spontanität und Schlagfertigkeit am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr im Tollhaus auf dem Alten Schlachthofgelände in Karlsruhe zünden.

Begleitet wird sie von Svetlana Klimova an Violine und Klavier.

Karten: www.tollhaus.de.

Schwarze Grütze beim Nachtcafé in Ettlingen

Schwarzer Humor gepaart mit literarischen Wortspielen – das ist die Quintessenz des norddeutschen Musikkabarett-Duos Schwarze Grütze. Die bösen Barden – im wahren Leben unter den Namen Stefan Klucke und Dirk Pursche bekannt – sind am Samstag, 18. Februar, ab 20.30 Uhr beim Format Nachtcafé im Epernaysaal des Schlosses Ettlingen, Schlossplatz 3, zu Gast.

Karten für die Veranstaltung gibt es unter Telefon (07243) 101333 und www.reservix.de.

„The Magical Music of Harry Potter“ ist in Pforzheim zu sehen

Eine musikalische Reise in eine der erfolgreichsten Reihen der Kinogeschichte kann man am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr im Congresscentrum Pforzheim (CCP), Am Waisenhausplatz 1 bis 3, erleben.

„The Magical Music of Harry Potter“ bringt die Filmmusik aus allen acht Filmen um den jungen Zauberer auf die Bühne. Die Zuschauer erwarten dabei auch visuelle und magische Effekte.

Tickets unter www.eventim.de.

Popkabarett Korff-Ludewig kommt nach Pforzheim

Den furiosen Titel „Knallzucker“ trägt das aktuelle Programm des Popkabarett-duos Korff-Ludewig. Aus schönen Melodien, Alltagspoesie und viel Humor rund um die Themen des Lebens im Allgemeinen und die letzte Seite der Tageszeitung im Besonderen mixen die beiden einen Unterhaltungscocktail, von dem sich schon viele zum Lachen bringen haben lassen.

Zu sehen sind die beiden Komiker Bastian Korff und Florian Ludewig am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12.

Tickets gibt es unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Theater Baden-Baden feiert Premiere von „Die Notlüge“

Eine haarsträubende Patchwork-Familienkomödie um ein schon lange getrenntes Paar, eine völlig unwissende (Schwieger)mutter und eine Geburtstagsfeier, die völlig aus dem Ruder läuft, ist „Die Notlüge“.

Das urkomische, 2017 verfilmte Drehbuch von Pia Hierzegger kommt nun in einer Theaterfassung auf die Bühne des Theaters Baden-Baden, Goetheplatz 1. Premiere ist am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr.

Tickets unter www.theater-baden-baden.de.