Aufwändige Musicals, schöne Familienstücke und gemeinsam Singen – am festlichen Wochenende wird auf den Bühnen der Region so einiges geboten. Welche besuchenswerten Veranstaltungen es gibt. Eine Auswahl.

Auch an Weihnachten muss man mal raus. Und was bietet sich da mehr an, als ein schönes Theaterstück oder Musical zu besuchen?

Für die Festtage haben die Bühnen der Region dabei nicht nur Klassiker im Angebot.

Wir stellen einige der Veranstaltungen des langen Wochenendes vor – viele davon für die ganze Familie.

Festspielhaus Baden-Baden zeigt „Die Schöne und das Biest“

„Märchen schreibt die Zeit in des Dichters Kleid, die Schöne und das Biest“ – Wer bei diesen Zeilen direkt eine berühmte Melodie im Ohr hat, der ist am Wochenende im Festspielhaus Baden-Baden genau richtig.

Von diesem Donnerstag, 22. Dezember, bis Montag, 26. Dezember, ist dort einer der größten Erfolge aus dem Hause Disney zu sehen: „Die Schöne und das Biest“. Die romantische und herzerwärmende Geschichte um Belle und ihr Biest wurde mit fünf Grammys und zwei Oscars ausgezeichnet und ist in der Kurstadt in der Original-Musicalfassung zu sehen.

Start ist am Donnerstag, Freitag und Sonntag um jeweils 19.30 Uhr. Am Montag wird „Die Schöne und das Biest“ um 13.30 Uhr und und 18.30 Uhr gezeigt. An Heiligabend findet keine Vorstellung statt. Tickets unter www.festspielhaus.de.

Weihnachtscircus startet in Karlsruhe

Für viele Menschen in der Fächerstadt gehört er genauso dazu wie „Sissi“ oder „Drei Nüsse für Aschenbrödel“: An diesem Donnerstag, 22. Dezember, startet auf dem Messplatz in Karlsruhe an der Durlacher Allee der „Karlsruher Weihnachtscircus“.

Bis zum 8. Januar zeigen dort Artisten, Clowns und andere Entertainer ihre Zirkuskünste, darunter das Trio „The Gents“ auf dem Schleuderbrett oder Milena Okosanen bei der Luftakrobatik. Vorstellungen gibt es ab Freitag, 23. Dezember, täglich um 15.30 Uhr sowie um 19.30 Uhr. An diesem Donnerstag um 15 Uhr und um 19.30 Uhr. Heiligabend findet keine Vorstellung statt.

Tickets und Infos gibt es online unter www.karlsruher-weihnachtscircus.de.

Familientheater in Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden

Als Familie ins Theater, das geht in der Weihnachtszeit ganz besonders gut. So bietet das Badische Staatstheater in Karlsruhe mit „1001 Nacht“ eine Neuinterpretation der berühmten Geschichte um die kluge Schahrasad, die einen König mit ihren Märchen in Bann zieht.

Das Stück ab sechs Jahren ist mit Übertiteln – also Anzeigentafeln auf der Bühne – in unterschiedlichen Sprachen zu sehen: am Freitag, 23. Dezember, um 14 Uhr in Englisch und um 17 Uhr in Arabisch. Am Sonntag 25. Dezember, um 16 Uhr in ukrainischer Sprache. Am 26. Dezember wird „1001 Nacht“ mit Live-Audiodeskription angeboten und in deutsche Gebärdensprache übersetzt. Tickets unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

Um die Rettung des Sherwood Forest geht es beim Weihnachtsmärchen des Theaters Baden-Baden. „Robin Hood“, frei nach der gleichnamigen Sage, ist ab fünf Jahren geeignet und wird am Freitag, 23. Dezember, um 17 Uhr, am Sonntag, 25. Dezember, um jeweils 14 Uhr und 16 Uhr sowie am Montag, 26. Dezember, um 15 Uhr gezeigt. Tickets gibt es unter www.theater-baden-baden.de.

Das Theater Pforzheim zeigt am Montag, 26. Dezember, um 15 Uhr das Erzähltheater-Figurenstück „Der kleine gelbe Hund“, in dem es um das Thema Einsamkeit geht. Um 18 Uhr läuft die Oper „Hänsel und Gretel“. Tickets unter www.theater-pforzheim.de.

„The 12 Tenors“ singen im Bürgerhaus Bühl

Zwölf Tenöre, zwölf Jahre auf den Bühnen der Welt unterwegs – ein mehr als guter Grund für „The 12 Tenors“, um es auch auf ihrer aktuellen Tour richtig krachen zu lassen. Die zwölf Männer, deren Stimmen sich in weltberühmten Arien genauso wohlfühlen wie in Rock- und Pophymnen, machen am Freitag, 23. Dezember, um 20 Uhr auch im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl Halt.

Tickets für das Konzert gibt es im Internet unter www.buergerhaus-buehl.de.

Weihnachtssingen im Badischen Staatstheater

Es gibt wenig, was Menschen so sehr in Weihnachtsstimmung bringt, wie das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern. Eine schöne Gelegenheit dazu bietet am Freitag, 23. Dezember, um 15 Uhr und 18.30 Uhr das Badische Staatstheater in Karlsruhe, das zu seinem traditionellen festlichen Konzert zur Weihnachtszeit im Großen Haus lädt.

Gespielt werden altbekannte und neue Lieder zum Fest, darunter Engelbert Humperdincks „Weihnachtstraum“ oder Michał Lorencs „Ave Maria“. Das Mitsingen ist fester Bestandteil des Programms, zudem sind feierliche Geschichten und Gedichte zu hören. Karten gibt es unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

Kurhaus Baden-Baden lädt zum „Tanztee an Weihnachten“

Einen entspannten Weihnachtsnachmittag bieten am Montag, 26. Dezember, das Kurhaus Baden-Baden und die Casino-Band. Ab 15.30 Uhr gibt es dort bei Kaffee und Kuchen Oldies, Swing und Standardklassiker zum Hören und Mittanzen.

Tickets sind erhältlich an den Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.badenbadenevents.de.

Kammertheater Karlsruhe zeigt „Königin von Deutschland“

Eine „Schönheits-Wettbewerbs-Komödie“ ist die „Königin von Deutschland“, die am Montag, 26. Dezember, um 20 Uhr im Theatersaal K2 des Kammertheaters Karlsruhe, Kreuzstraße 29, zu sehen ist. Es geht darin um einen kleinen badischen Ort, der einen Schönheitswettbewerb austragen muss, mit maximal kurzer Vorbereitungszeit und maximal witzigen Folgen.

Tickets unter www.kammertheater-karlsruhe.de.