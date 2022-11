Zehn Jahre Bundeskinderschutzgesetz

Verdacht auf Kindesmissbrauch: Expertin erklärt, was zu tun ist

Vor zehn Jahren wurde das Bundeskinderschutzgesetz erlassen. Was hat das Gesetz seitdem bewirkt – und was lässt sich noch verbessern? Eine Expertin gibt Einblicke in ihre Beratungstätigkeit.