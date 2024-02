Absperrungen eingerichtet

Schauplatz eines neuen SWR-Tatorts: So sieht es in der verfallenen Karlsruher Kriegsstraße Ost aus

Ab dem 27. Februar wird an den verfallenen Häusern in der Karlsruher Kriegsstraße Ost ein SWR-Tatort gedreht. In der Gegend wurden Halteverbotsschilder aufgestellt und Absperrungen eingerichtet. Doch auch an einem anderen Ort in Karlsruhe wird gefilmt.