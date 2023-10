Karlsruher Volleyballerinnen des SVK wollen ihre Siegesserie ausbauen

Nach zwei trainingsintensiven Wochen schlagen die Volleyballerinnen des SV Karlsruhe-Beiertheim am Wochenende wieder in der Zweiten Bundesliga Süd auf.

Dies dürften sie am Samstag (19.30 Uhr) in der Friedrich-List-Halle nach zwei Siegen in Serie wohl mit reichlich Selbstvertrauen tun. Der Gegner ist dann der Tabellensechste TV Suspa Altdorf.

Die Stimmung ist gut. Sebastian Kaschub

Trainer SVK-Beiertheim

„Die Stimmung ist gut, wir haben ein erholsames Wochenende hinter uns“, sagt SVK-Coach Sebastian Kaschub. Zuletzt wusste der Tabellendritte beim Auswärtsspiel beim TV Holz zu überzeugen.

Nach schwachem ersten Satz (21:25) folgte eine Leistungssteigerung und ein letztlich souveräner 3:1-Sieg. Zuvor setzten sich die Beiertheimerinnen in einem Volleyball-Krimi mit 3:2 gegen Wiesbaden II durch.

Karlsruher Coach bangt noch um Einsatz von Hoffmann und Dosenbach

„Ich bin bisher zufrieden mit der Ausbeute und der Leistung“, sagt Kaschub. Mit einem Heimsieg könne sich sein Team „erstmal in der Spitzengruppe festsetzen“. Derzeit rangiert der SVK-Beiertheim mit sechs Punkten auf dem dritten Rang – zwei Zähler vor dem kommenden Gegner.

Mit welchem Personal der dritte Erfolg in Serie gelingen soll, ist noch etwas ungewiss. Kaschub bangt noch um den Einsatz von Lena Hoffmann und Anna-Lena Dosenbach. „Zumindest bei Lena habe ich die Hoffnung, dass es reichen wird.“

Mit dem TVA gastiert der Vizemeister in der Friedrich-List-Halle. Zu Saisonbeginn waren die Gäste aber von einigen Verletzungen geplagt, kamen bisher nicht so richtig in Schwung. Trainerin Christy Swagerty war meist zum Improvisieren gezwungen.

Zum Saisonstart setzte es für das Team aus Bayern eine 1:3-Niederlage gegen Ludwigsburg. Nach dem glatten 3:0-Sieg gegen München-Ost folgte ein knappes 2:3 in Lohhof.

SV Karlsruhe-Beiertheim will mehr Druck erzeugen

„Der TVA ist eine sehr stabile Mannschaft, die wenig Fehler macht. Wir brauchen eine kleine Steigerung, um gegen Altdorf zu bestehen“, analysiert Kaschub.

Ein Schlüssel zum anvisierten Heimsieg: Mehr Druck ins eigene Angriffsspiel bringen. Und in der Abwehr stabil stehen.

Sie hilft uns gerade enorm. SVK-Coach Sebastian Kaschub

über die 17 Jahre alte Martha Walter

Dabei soll auch wieder die erst 17 Jahre alte Martha Walter helfen, die zuletzt bei den Siegen gegen Wiesbaden II und Holz auftrumpfte. Gegen das Team aus dem Saarland wurde Walter gar zur besten Spielerin der Partie gewählt.

„Sie hilft uns gerade enorm. Durch unsere Verletzungssorgen hat sie derzeit die Position in der Mitte übernommen und macht das richtig gut“, lobt Kaschub. „Sie hat ihre Stärken ganz klar im Angriff.“

Auch gegen Altdorf setzt der SVK-Coach auf die Unbeschwertheit Walters. „Sie kann ganz befreit aufspielen. Sie strotzt derzeit vor Selbstvertrauen.“