Erstklassiger Volleyball in Karlsruhe? Das gab es noch nie. Durch den Aufstieg der Baden Volleys des SSC Karlsruhe ist die Fächerstadt erstmals auf die Bundesliga-Karte gerückt – am Freitag gab es durch die Volleyball-Liga (VBL) auch ganz offiziell grünes Licht.

Alle zwölf Teams der Männer-Bundesliga erhielten nach VBL-Angaben nach der finalen Runde des wirtschaftlichen Lizenzierungsverfahrens das Spielrecht für die kommende Saison. Sechs Clubs, darunter die Baden Volleys, wurden zu einem „regelmäßigen Reporting“ verpflichtet. Karlsruhe wie auch die übrigen drei Aufsteiger stünden aber „wirtschaftlich stabil“ da, betonte die VBL.

Die wirtschaftlichen Vorgaben zu erfüllen, war ein hartes Stück Arbeit. Diego Ronconi

Sportlicher Leiter der Baden Volleys

„Die wirtschaftlichen Vorgaben zu erfüllen, war ein hartes Stück Arbeit. Diese wird aber weitergehen, denn der Weg vom Aufsteiger mit ‚Welpenschutz‘ hin zu einem soliden Erstligisten ist ein steiniger“, sagte Diego Ronconi, der sportliche Leiter der Volleys, die künftig Spitzenclubs wie Friedrichshafen und Berlin in Karlsruhe empfangen. In ihr Erstliga-Abenteuer starten die Volleys am 28. Oktober mit einem Heimspiel gegen Herrsching.

Die Volleys, die im Frühjahr ihren zweiten Meistertitel in der Zweiten Liga Süd gefeiert hatten, betreten nicht nur sportlich Neuland. Durch den Umzug in die Karlsruher Lina-Radke-Halle hat die Mannschaft von Erfolgstrainer Antonio Bonelli auch eine neue Heimspielheimat. Alles Wichtige für die Volleyball-Fans in der Region:

Wann startet die Saison in der Ersten Volleyball-Bundesliga?

Die „Ouvertüre“ bildet der Liga-Cup („Bounce-House-Cup) vom 20. bis 22. Oktober in Hildesheim. Die Liga startet dann am Wochenende darauf mit ihrer Hauptrunde. Für die Baden Volleys des SSC Karlsruhe geht es am 28. Oktober (20 Uhr) gegen Herrsching los. Gleich am 1. November gastiert der Aufsteiger aus Karlsruhe dann beim Rekordmeister VfB Friedrichshafen.

Baden Volleys mit Weihnachts-Heimspiel

Was steht in der Hinrunde noch auf dem Heimspiel-Programm der Baden Volleys?

Im November gastieren zunächst noch die beiden Mitaufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen (Dienstag, 7. November, 20 Uhr) und ASV Dachau (Donnerstag, 16. November, 20 Uhr) in Karlsruhe. Zum „Weihnachts-Duell“ kommt am Samstag, 23. Dezember (18.45 Uhr) Giessen in die Lina-Radke-Halle. Die Duelle gegen die Top-Teams sind in der Rückrunde: Am 6. Januar gibt Rekordmeister Friedrichshafen seine Visitenkarte ab, am 17. Februar dann Serien-Meister Berlin (sieben Titel in Folge). Das Derby gegen die FT Freiburg steigt am 3. Februar. Alle Spiele der Baden Volleys finden sie hier.

Wo wird gespielt?

Seit dieser Saison tragen die Baden Volleys die Heimspiele in der Lina-Radke-Halle (Steinhäuserstraße 29) aus. Diese befindet sich im Karlsruher Südwesten, ist sowohl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Linie 2 vom Hauptbahnhof bis Haltestelle „Welfenstraße“) als auch mit dem Pkw gut erreichbar.

Wie komme ich an die Tickets für die Heimspiele der Baden Volleys?

Seit dem 4. Oktober können die Tickets für die Volleys-Heimspiele erworben werden. Tickets gibt es ab sieben Euro (Stehplatz) bis 15 Euro (Sitzplatz, Kategorie 1). Hallenöffnung und Einlass ist 90 Minuten vor Spielbeginn. Tageskarten wie auch Dauerkarten gibt es direkt online auf der Homepage der Baden Volleys: https://volleyball-karlsruhe.de/tickets/

Kann ich die Spiele im Stream anschauen?

Ja. Alle Spiele der Volleyball-Bundesliga werden beim Streaming-Anbieter Dyn angeboten. Der Streamingdienst ist kostenpflichtig.

Wie ist der Modus in der Bundesliga?

In der Hauptrunde spielt jedes Team in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander. Die besten achten Mannschaften des Zwölfer-Feldes starten in den Play-offs. Der sportliche Abstieg ist in der Saison 23/24 für alle Teams ausgesetzt. Für die vier Aufsteiger (Karlsruhe, Dachau, Freiburg, Bitterfeld-Wolfen) gilt dies im Rahmen des „Konjunkturprogramms“ der Volleyball-Liga (VBL) auch für die Runde 24/25.