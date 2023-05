Vor Derby gegen Kaiserslautern: KSC-Fanmarsch hat begonnen

Laut Polizeiangaben haben sich 3.000 KSC-Anhänger am Vormittag vom Schlossplatz über die Fußgängerzone und dem Durlacher Tor bis hin zum Stadion aufgemacht.

Die Kaiserstraße ist Blau-Weiß, vom Marktplatz bis zum Durlacher Tor: In einem mehrere Tausend Menschen zählenden Zug marschierten am Sonntagvormittag die Anhänger des Karlsruher Sport-Clubs vom Schlossplatz über die Fußgängerzone und dem Durlacher Tor bis hin zum Wildparkstadion. Die Polizei schätzt die Zahl der Menschen auf etwa 3.000.

Fangesänge und blauer Rauch liegen in der Luft, als sich die Menschen von der Stadtmitte in Richtung BBBank Arena aufmachen. Hin und wieder explodieren Böller am Rande des Zuges. Das Geschehen steht unter aufmerksamer Beobachtung der Polizei.

Die Stimmung unter den Fans ist gut. Die auf dem Schlossplatz verkauften Fan-Schals, eigens für das Spiel hergestellt, wechseln für fünf Euro den Besitzer. Das blau-weiße Textil findet reißenden Absatz. Klare Sache, dass alle von der Redaktion Befragten auf dem Schlossplatz für einen klaren Sieg des KSC tippen.

Und wer macht die Tore? Die meisten Anhänger tippen auf Kaufmann, Wanitzek und Schleusener. Ein Fan lässt sich zu einer verwegenen Prognose hinreißen: „Drei Tore, alle von Daniel Gordon.“ Der verdiente Abwehrspieler in den Reihen des Vereins hat am Sonntag sein letztes Spiel in der BBBank Arena.