Vor KSC gegen Kaiserslautern: Polizeihubschrauber kreist über Karlsruhe

Seit 9.30 Uhr kreist über Karlsruhe ein Hubschrauber. Ein Sprecher der Karlsruher Polizei erklärte auf Nachfrage, dass der Einsatz mit dem Hochsicherheitsspiel des Karlsruher Sport-Clubs gegen den 1. FC Kaiserslautern am Nachmittag in der BBBAnk Arena zu tun hat. Genauere Angaben wollte er nicht machen.

Das Derby zählt in Deutschland zu den brisantesten Duellen. Auf der FCK-Fanseite „Der Betze brennt“ tauchte ein Bild auf, dass möglicherweise die geplante Choreographie der Karlsruher Fanszene zeigt.

Sowohl der Ordnungsdienst des KSC also auch die Polizei sind mit einer einer großen Zahl an Einsatzkräften beim Spiel vor Ort. Sie wollen für die Sicherheit der Zuschauer in und um das Stadion sorgen. Die Polizei werde jede Form von Aggression oder strafrechtlich relevantem Fehlverhalten konsequent – unabhängig von der Vereinszugehörigkeit – verfolgen, heißt es in der Pressemitteilung.