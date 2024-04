Warum die BNN eine klassische Regionalzeitung sind

Warum sind die BNN eigentlich eine Regionalzeitung? Diese Frage wird mir häufig gestellt und ich hole dann meistens ziemlich weit aus. Dafür reicht aber der Platz hier nicht aus. Deshalb die Kurzform: Deutschland verfügt über eine Pressevielfalt wie kaum ein anderes Land der Welt.

Wir haben vergleichsweise wenige Blätter, die in ganz Deutschland erscheinen und stattdessen eine breit gefächerte Lokal- und Regionalpresse. Historisch hängt das mit den negativen Erfahrungen bei der Gleichschaltung der Presse in der Nazi-Zeit zusammen. Beim Wiederaufbau eines demokratischen Deutschlands wollte man die Meinungsvielfalt fördern und eine Pressekonzentration vermeiden.

Regionalzeitungen mit vielen verschiedenen Titeln

Trotzdem kam es aus wirtschaftlichen Gründen auch in der Nachkriegszeit immer wieder zur Zusammenlegung einzelner Zeitungen. So entstanden die typischen Regionalzeitungen mit mehreren verschiedenen Titeln ihrer Lokalteile.

BNN erscheinen mit zehn Ausgaben

Die Badischen Neuesten Nachrichten erscheinen heute mit insgesamt zehn lokalen Ausgaben. Darunter befinden sich die Bruchsaler Rundschau, die Brettener Nachrichten, der Pforzheimer Kurier, das Badische Tagblatt sowie der Acher- und Bühler Bote.

Dachmarke sind die BNN

Die Dachmarke sind allerdings die BNN, weshalb wir unseren Digitalkanal als jüngstes Kind auch nur unter der Internetadresse bnn.de an den Start geschickt haben. Natürlich gibt es auch auf der Homepage lokale Unterseiten. Wer sich beispielsweise nur über Baden-Baden informieren will, kann sich ein Lesezeichen setzen.

Blick über den Tellerrand hinaus

Als Regionalzeitung sind wir mit unseren lokalen Autoren in unseren zehn Ausgaben präsent, denken aber auch immer über den jeweiligen Tellerrand hinaus. Wenn in Rastatt eine Weltkriegsbombe entschärft und dafür stundenlang die Rheintalautobahn gesperrt werden muss, wie in dieser Woche geschehen, dann interessiert dies natürlich nicht nur die Leserinnen und Leser vor Ort.

+20 +18

In der Printausgabe ziehen wir solche Themen dann in den sogenannten Mantelteil, der in der Gesamtausgabe erscheint, oder wechseln sie in möglichst vielen Lokalausgaben durch. Auf der Homepage fällt diese Übung leichter, weil die zuständigen Channel-Manager die Ereignisse mit den höchsten Zugriffszahlen und damit dem höchsten Interesse nach ganz oben auf der Startseite rücken. Zum Beispiel unseren Live-Ticker zur Bombenentschärfung, der am Dienstag und Mittwoch über 120.000 Mal aufgerufen wurde.