Wie die BNN auf veränderte Lesegewohnheiten reagieren

In eigener Sache

Wir diskutieren in der Redaktion häufig über die Veränderung von Lesegewohnheiten- und darüber, wie wir darauf in unserer Berichterstattung reagieren sollen.

Eines von vielen Beispielen: Als ich im Jahr 1986 hier in Karlsruhe den Beruf des Journalisten erlernt habe, war die Zeitung für das abendliche Kino-Vergnügen die wichtigste Informationsquelle.

Kino-Fans nutzen Smartphone

Als Cineast, also als Liebhaber der Filmkunst, musste ich damals einen Blick in ein Druckwerk werfen, um das richtige Lichtspielhaus und den Beginn des Films herauszusuchen.

Heute zücke ich mein Smartphone, gehe auf die Homepage meines Lieblings-Kinos, schaue mir den Trailer des Films an und kaufe gleich meine Tickets für den Abend. Als Zeitung sind wir also beim klassischen Kino-Service kaum noch gefragt.

Leser wünschen sich mehr Film-Empfehlungen

Umgekehrt wünschen sich unsere Leserinnen und Leser aber mehr Film-Empfehlungen und Blicke hinter die Kulissen unserer regionalen Kinos.

Beides liefern wir: In der Print-Ausgabe immer am Donnerstag auf der Seite „Kultur und Fernsehen“ sowie auf unserer Homepage unter bnn.de/thema/kino.

Frühstück und Zeitung gehören nicht mehr zwingend zusammen

Noch ein Beispiel für veränderte Lesegewohnheiten. Als Babyboomer gehöre ich zur Generation „Frühstück = Zeitungslesen“. Allerdings bemerke ich in meiner direkten Umgebung, wie sich Gewohnheiten auch wandeln können.

Seit wir das Vorabend-ePaper noch vor der Tagesschau um 20 Uhr anbieten, konsumiert meine Ehefrau oftmals die Zeitung des nächsten Tages schon in den Abendstunden.

Digitalisierung fördert Wunsch nach „Abendzeitung“

Mit diesem Service haben wir einen Volltreffer bei unseren Abonnentinnen und Abonnenten gelandet, weil die zunehmende Digitalisierung auch den Wunsch nach einer „Abendzeitung“ hat stärker werden lassen.

Zeit für Lektüre gibt es beispielsweise dann, wenn die Kinder endlich im Bett liegen. Und nicht erst am nächsten Morgen am Frühstückstisch, wenn die ganze Familie organisiert werden muss.

Wir als Redaktion gehen auf jeden Fall mit der Zeit. Auf unserer Homepage bnn.de bieten wir rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche alle aktuellen Informationen aus der Region an.

Die gedruckte Ausgabe wird durch das digitale ePaper ergänzt, das wir in den nächsten Jahren kontinuierlich weiterentwickeln werden. Denn so wie sich Ihr Leserverhalten verändert, müssen auch wir uns mit unseren Informationsangeboten weiterentwickeln.