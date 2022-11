Nur noch 14 Tage sind es bis zum WM-Auftakt in Katar – doch Fanartikel springen einem in Karlsruher Geschäften nicht ins Auge. Ein Streifzug durch die Innenstadt auf der Suche nach der WM-Vorfreude.

Man muss schon etwas genauer hinschauen, um in der Karlsruher Innenstadt Hinweise darauf zu finden, dass in zwei Wochen die Fußball-WM mit Deutschland als Mitfavorit beginnt.

Tröten, Rasseln und Deutschlandfahnen sind in den Geschäften wenn überhaupt, dann eher in zweiter Reihe zu finden. Auch Rabattaktionen anlässlich der WM werden nicht beworben. Dagegen dominieren weihnachtliche Deko, Werbung und Produkte in Schaufenstern und Regalen.

Nein, eine WM-Aktion habe man noch nicht, sagt Mathias Maibach, Serviceleiter im Media-Markt im im Ettlinger Tor. Ob noch eine kommt, wisse er nicht. „Es ist alles noch im Dunkeln.“ Sonst habe man anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft meist Fernseher im Sonderangebot gehabt.

Manche boykottieren die WM auch. Enna Vlahović, Aushilfe bei Intersport

Nicht weit entfernt von Media-Markt fristen bei „Tedi“ Sonnenbrillen, Hawaii-Ketten und Auto-Finnen in den Deutschlandfarben ein Schattendasein. In Pappkartons stehen sie in einem Gang zwischen Regalen mit Geschenkartikeln. Die zahlreichen Kunden, die am Samstagnachmittag hier auf Schnäppchensuche gehen, würdigen sie keines Blickes.

Ein neuer Versuch bei Intersport Voswinkel. Ist denn hier schon ein bisschen WM-Vorfreude zu spüren? Zumindest hängen in der Nähe der Kasse Trikots der Nationalmannschaft, daneben steht ein mit Fußbällen gefüllter Metallkorb. „Die Trikots gehen ganz gut weg“, sagt Aushilfe Enna Vlahović.

An der Kasse bietet Vlahović Kunden einen kleinen WM-Spielplan aus Papier gratis an. „Manche boykottieren die WM aber auch“, sagt sie und erzählt von einer Kundin, die den Spielplan nicht annehmen wollte und das damit erklärt habe, dass sie die Veranstaltung nicht unterstütze, vor allem wegen der Arbeitsbedingungen in Katar.

Trikots werden bei Sportscheck beworben

David (16) und Timo (14) sehen das nicht so eng. Sie wollen die WM anschauen und sich davor noch mit Fanartikeln eindecken. Ein Trikot und ein Schal müssen sein, sagt Timo. Irgendetwas, das Krach macht, will David kaufen.

Fündig könnte zumindest Timo im Sportscheck in der Kaiserstraße werden. Von einem Aufsteller grinst Thomas Müller die Kunden am Eingang an, ringsherum hängen Deutschlandtrikots. Im Obergeschoss gibt es weitere Trikots, etwa von Italien, Argentinien, Spanien oder auch der Elfenbeinküste.

Nur die beliebten kroatischen Trikots seien dieses Jahr noch nicht da, erklärt ein Mitarbeiter einem Kunden. Lieferprobleme seien der Grund. Tröten oder sonstige Fanartikel gebe es nicht, die Menschen seien zurückhaltender im Kaufverhalten.

Man hat’s auch gar nicht auf dem Schirm, dass es bald losgeht. Marvin (30), KSC-Fan

Und bei den Fußballfans? Freuen sie sich auf die WM? Vor der Sportsbar La Cage stehen Nils, Marvin und Steffen, sie kommen gerade vom KSC-Spiel. Ihr Herz schlägt für den Heimatverein, doch die WM haben sie sonst auch angeschaut. Diesmal nicht, sagt Nils (28), die WM in Katar wolle er auf keinen Fall unterstützen. „Man hat’s auch gar nicht auf dem Schirm, dass es bald losgeht“, wirft sein Kumpel Marvin ein.

Das finden auch Dorothea (18) und Nils (23). Die beiden kaufen sich dieses Jahr keine Trikots oder sonstige Fanartikel. Die WM in Katar sehen sie kritisch, „und ich find’s auch ein bisschen nervig, dass es so kalt ist“, meint Dorothea. Eine WM im Winter kann sie sich nur schwer vorstellen.