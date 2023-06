Ob Festivals, Konzerte oder Theater, in der Region steppt der Bär.

Und ein paar große Namen sind auch zu Gast: In Baden-Baden, um genau zu sein, wo Thomas D und Max Mutzke bei einem brandneuen Festival an prominentem Ort auftreten.

Hier ein paar Ideen für alle, die noch suchen:

Das KIT feiert Tag der offenen Tür

Wissenschaft zum Anfassen und Ausprobieren bietet am Samstag, 17. Juni, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Nach vier Jahren Pause findet an diesem Tag von 10 bis 19 Uhr wieder der Tag der offenen Tür statt.

Und der hat es in sich: Bei mehr als 200 Einzelangeboten können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Campus Nord in Eggenstein-Leopoldshafen zu den Forschungsthemen der Universität informieren.

In zahlreichen Gebäuden werden geführte Besichtigungen, Ausstellung, Mitmach-Versuche oder Vorträge angeboten. Auf der zentralen Showbühne am Mittelkreisel des Campus-Nord-Geländes gibt es Comedy und Musik, eine eigens aufgebaute Festmeile ergänzt das Programm. Zudem starten alle 30 Minuten geführte Busfahrten über das zwei Quadratkilometer große Campusgelände.

Auch für ein Kinderprogramm ist gesorgt: Es gibt Vorlesungen der „Kinder-Uni“, eine Quizshow sowie eine Wissensrallye.

Das genaue Programm sowie eine Programm-App zum Herunterladen ist online unter www.kit.edu zu finden.

„Das Haus in Montevideo“ feiert Premiere in Ötigheim

Die Volksschauspiele Ötigheim starten mit ihrem zweiten Stück in diesem Sommer: der Wiederaufnahme von Curt Goetz’ „Das Haus in Montevideo“. Schon 2021 sorgte die Gesellschaftskomödie für Lacher auf Deutschlands größter Freilichtbühne.

Sie handelt von dem Moralapostel Professor Nägler, der einst seine Schwester verstieß – und die ihn nun mit ihrem Testament in Gewissensnöte stürzt. Premiere des Stückes ist am Sonntag, 18. Juni, um 14 Uhr. Tickets unter www.volksschauspiele.de.

Baden-Baden startet neues Festival für junge Menschen

Thomas D, Max Mutzke oder Nils Wülker – gleich mehrere namhafte Musiker stehen am Wochenende in Baden-Baden gemeinsam auf der Bühne, wenn die Kurstadt zum ersten Mal zum neuen Festival „Baden-Baden lebt“ ruft.

Auf der Reinhard-Fieser-Brücke direkt gegenüber der Kurhaus-Kolonnaden werden drei Tage lang Musiker aus den Sparten R&B, Hip-Hop und Jazz auftreten. Start des Festivals, das sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene richtet, ist am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr.

Am Samstag sind ab 20.45 Uhr bei „Nils Wülker’s Groove Summit“ auch Max Mutzke und Thomas D als Gastkünstler dabei. Einlass auf das Festivalgelände ist am Freitag und Samstag um je 16 Uhr.

Tickets für „Baden-Baden lebt“ gibt es unter www.badenbadenevents.de. Am Sonntag, 18. Juni, präsentiert die Popakademie Baden-Württemberg bei freiem Eintritt von 11 bis etwa 18 Uhr ihre Bands.

In Pforzheim beginnt die Mess’

Die „Pforzemer Mess“ ist wieder da. Ab Freitag, 16. Juni, 18 Uhr, startet das beliebte Volksfest auf dem Messplatz wieder mit zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen wie einer Wildwasserbahn.

Die „Mess“ ist Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 24 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 23 Uhr geöffnet und geht bis 25. Juni.

Mehr unter www.pforzemer-mess.de.

Schlosserlebnistag in Bruchsal, Ettlingen und Neuenbürg

Zum Schlosserlebnistag laden an diesem Sonntag, 18. Juni, Schlösser, Klöster und Burgen in ganz Baden-Württemberg. In der Region bieten zu diesem Anlass gleich mehrere altehrwürdige Gebäude ein reichhaltiges Programm. Auf Entdeckertour kann man beispielsweise zwischen 11 und 17 Uhr im Schloss Ettlingen gehen.

Dort steht unter anderem der Asamsaal mit seinem Deckengemälde bei Kurzführungen zwischen 13 und 14 Uhr im Vordergrund. Um 11.30 Uhr findet eine Matinée der Schlossfestspiele im Schlosshof statt. Zudem sind alle Sonderausstellungen des Museums kostenlos zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet.

Das Schloss Bruchsal beteiligt sich ebenfalls mit Sonderführungen am Schlosserlebnistag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Feuer und Wasser“ steht. So gehen die Besucher beispielsweise um 15 Uhr im Schlossgarten auf die Suche nach den Elementen. Zudem gibt die Feuerwehr im Ehrenhof Einblicke in ihre Arbeit. Auf der Gartenterrasse gibt es von 21 bis 16 Uhr Zirkusvorführungen.

Auch das Schloss Neuenbürg bietet um 11 Uhr eine öffentliche Führung an, zudem gibt es Filmvorführungen. Mehr unter www.schloss-neuenbuerg.de.

Wissenschaftsfestival „Effekte“ startet in Karlsruhe

Der Startschuss fällt offiziell am Samstag beim Tag der offenen Tür am KIT, dann macht das Wissenschaftsfestival „Effekte“ die Karlsruher Innenstadt wieder zwei Wochen lang zum riesigen Erlebnis- und Mitmachlabor.

An diesem ersten Wochenende öffnen neben dem KIT auch weitere Hochschulen ihre Pforten, darunter die Hochschule Karlsruhe (HKA) von 10 bis 15 Uhr und die Pädagogische Hochschule (PHKA) von 10 bis 15 Uhr.

Am Sonntag, 18. Juni, gibt es von 13 bis 15 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr eine Science-Seeing-Tour durch die Stadt, bei der an verschiedenen Orten spannende Zukunftsfragen unserer Gesellschaft thematisiert werden. Eine Voranmeldung zu den kostenlosen Touren ist unter www.scienceseeing.de möglich.

Am Samstag- und Sonntagabend, je ab 21.30 Uhr, bietet die Hochschule für Gestaltung (HFG) Open-Air-Kino auf dem Rasen vor der Hochschule, Lorenzstraße 15. Informationen zu den Filmen unter www.kinoimblauensalon.de.

Das genaue Programm des Wissenschaftsfestivals gibt es unter effekte.karlsruhe.de.