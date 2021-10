Wetterforschung am KIT

Einblick ins Chaos mithilfe von Mathematik und Physik: Was Wettervorhersagen leisten

Wer wissen will, wie das Wetter wird, schaut sich die Vorhersagen im Fernsehen an oder öffnet eine App. Besonders kurzzeitige Prognosen sind mittlerweile relativ genau. Dennoch tun sich die Meteorologen manchmal schwer, in die Zukunft zu blicken.