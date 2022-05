Geballte Unterhaltung gibt es in der Region am vorletzten Mai-Wochenende. Bis tief in die Nacht kann gefeiert werden, zudem locken mehrtägige Veranstaltungen. Fünf Tipps für alle, die etwas unternehmen wollen.

Da kommt sicher keine Langeweile auf. Dieses Wochenende heißt es in Karlsruhe „Schwein gehabt“, zahlreiche Künstler sorgen dafür, dass der Alte Schlachthof seiner Bestimmung als Kreativpark alle Ehre macht.

In Ettlingen finden das Radsport-Event Maibike mit Festival-Atmosphäre satt. Und in der Pfalz feiert die Südliche Weinstraße Jubiläum.

Die BNN stellen eine Auswahl von Veranstaltungen vor.

Lange Kulturnacht in Karlsruhes Altem Schlachthof

Eine Nacht, die nicht nur lang ist, sondern auch unvergessen bleibt, dafür wollen etliche Künstler am Samstag, 21. Mai, auf dem Gelände des Alten Schlachthofs in Karlsruhe sorgen. Von 18 Uhr bis frühmorgens um 3 Uhr soll in dem Kreativpark musiziert, getanzt und gestaunt werden – wie bereits viermal zuvor unter dem Motto „Schwein gehabt“.

Mit von der Partie sind der Soul-Funk-Fusionist Bobby Sparks II, das Musikerkollektiv Jazzanova, der Hip-Hopper Afrob und die Glam-Rocker Gutter Queens. Düstere Comedy „verkauft“ die belgische Formation Pikz Palace in der Boucherie Bacul, sprich an einem altmodischen Metzgerstand. Eine magische Show rund um ein überdimensionales Uhrwerk zeigt die katalanische Zirkus-Compagnie La Tal.

Zudem gibt es Kunstausstellungen, Lesungen sowie Mitmachangebote – und viel mehr. So sind etwa nach Einbruch der Dunkelheit auch die Gewinnerarbeiten eines Lichtkunstwettbewerbs zu sehen.

Das umfangreiche Programm, das der Verein „ausgeschlachtet“ gemeinsam mit 100 Kreativbetrieben und Veranstaltungszentren bestückt, ist im Internet zu finden unter www.schweingehabt-karlsruhe.de.

Dreimal Marshall in Baden-Baden

Tony Marshall und seine beiden Söhne Marc und Pascal gestalten am Samstag, 21. Mai, gemeinsam ein Konzert. Sie blicken ab 20 Uhr im Theater Baden-Baden mit Liedern auf das lange Sängerleben des Ältesten der Drei zurück.

Der 84-jährige Schlagerstar Tony Marshall steht seit über 60 Jahren auf der Bühne. Nicht minder erfolgreich sind Marc und Pascal, die früh in seine Fußstapfen traten. René Krömer begleitet das Baden-Badener Familientrio am Flügel.

Karten sind erhältlich unter www.eventim.de sowie beim Theater Baden-Baden, Goetheplatz 1, unter Telefon (07221) 275233.

Sonntagsmatinee mit Hornmusik in Baden-Baden

Noch recht kurz ist die Karriere dagegen von Ben Goldscheider. Aber wie die Marshalls wird auch er hoch gelobt. Der 24-jährige Hornist spielt am Sonntag, 22. Mai, um 11 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden.

Er lässt auf seinem Instrument Werke der frühen Romantik bis zur Gegenwart erklingen, unterstützt von Giuseppe Guarrera am Klavier.

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.festspielhaus.de und Telefon (07221) 3013101.

Musik und Führungen zum Weinstraßen-Jubiläum

Die Südliche Weinstraße feiert. Seit 50 Jahren gibt es nun den gleichnamigen Verein. Anlass genug, drei Tage lang in mehreren Orten zu Konzerten, Führungen sowie Wanderungen und Radtouren einzuladen.

Ein Blick ins Programm: Am Freitag, 20. Mai, startet um 16 Uhr in Bornheim ein Spaziergang, bei dem die Teilnehmer Wissenswertes über Störche erfahren. Am Samstag, 21. Mai, brechen Ilse und Christoph Berner zu einer musikalischen „Überlandpartie“ auf, die Sopranistin und der Pianist konzertieren um 18 Uhr in der Martinskirche in Leinsweiler.

Der gleichzeitig stattfindende Abend auf der Burg Trifels ist bereits ausverkauft, ebenso die Wanderung zur Königlichen Kaffeetafel in Rhodt am Sonntag, 22. Mai. Freie Plätze gibt es aber noch für die anderen Veranstaltungen am Sonntag, zum Beispiel für die E-Bike-Genusstour rund um Sankt Martin ab 13.30 Uhr.

Details sind online unter www.suedlicheweinstrasse.de zu finden.

Radsport-Event in Ettlingen

Viel Sport, aber nicht nur das: Am Sonntag, 22. Mai, wird rund um Ettlingen kräftig in die Pedale getreten. Die Cross-Rad-Touristik-Tour Maibike findet statt.

Eingeleitet wird die Veranstaltung bereits am Samstag durch ein musikalisches Vorprogramm: Von 13 bis 17 Uhr treten im Horbachpark Breakdancer in einem Turnier gegeneinander an, abends gehört jungen Bands aus Ettlingen und Umgebung die Bühne. Am 21. Mai gibt es zudem von 11 bis 19 Uhr einen Mountainbike-Flohmarkt.

Am Sonntag geht es um 10 Uhr los. Die Radfahrer begeben sich auf drei Strecken und legen 25, 48 oder 68 Kilometer im Albtal zurück. Teilnehmen kann grundsätzlich jeder, also Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler aller Könnerstufen.

Weitere Infos zum Programm und Anmeldung unter mai.bike.