Zwei verletzte Radfahrer nach Zusammenstoß in Karlsruher Innenstadt

Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter sind die Folge eines Zusammenstoßes zweier Fahrradfahrer am Donnerstagabend in der Karlsruher Innenstadt.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 24-Jährige gegen 18.15 Uhr die Kaiserstraße in Richtung Osten. Gleichzeitig war ein 27-Jähriger auf dem Gehweg der Kaiserstraße unterwegs. Er wechselte an der Einmündung der Fasanenstraße jedoch auf die Fahrbahn und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf der Kaiserstraße in Richtung Westen.

Hierbei stieß er frontal mit der entgegenkommenden 24-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Beide Radfahrer stürzten hierbei zu Boden.

Unfall in Karlsruhe: 24-Jährige schwer verletzt

Die Radfahrerin zog sich bei dem Fall schwere Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt wurden. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An den Fahrrädern entstand ein Schaden in Höhe von wenigen Hundert Euro.