Fahrradfahrer stürzt in Offenburg und verletzt sich schwer

Vermutlich wegen der glatten Fahrbahn ist ein 36-jähriger Fahrradfahrer in Offenburg am Donnerstagabend gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Donnerstagabend vermutlich aufgrund von Glätte in der Wasserstraße bei einem Sturz verletzt. Die Polizei teilte mit, dass der Fahrradfahrer gegen 21.40 Uhr auf der Wasserstraße in Richtung Freiburger Straße fuhr, als er beim Überqueren der Brücke die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und auf die Straße stürzte.

Der Verunfallte kam wegen seiner Verletzungen direkt in eine Klinik

Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Wegen seiner schweren Verletzungen kam der Fahrradfahrer in ein nahegelegenes Klinikum. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.