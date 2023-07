Das Festival „Bretten Live“ auf dem Marktplatz geht das ganze Wochenende weiter. Für Samstag, 29. Juli, hat sich ab 19 Uhr die Band „The Shades of Soul“ mit einer Kombination aus Funk, Disco, Hip-Hop und Rap angekündigt. Ab 21.30 Uhr steht die Rock-Pop Coverband YouWho auf der Bühne. Am Sonntag, 30. Juli, spielen um 12 Uhr die „Grombacher“ und um 15.15 Uhr der Gospel & Jazz Chor-Kirrlach. Es folgt Alpenrock von der Kay Double You’s Golm Gang. Den Abschluss macht ab 21.15 Uhr die „Queen Tribute Band“. Ob der Auftritt von Rosanna Rocci am Sonntagmittag wie geplant stattfindet, ist noch immer in der Schwebe.