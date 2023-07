Livemusik auf dem Marktplatz bis in die Nacht hinein verspricht das Festival Bretten Live. Auch in der 24. Auflage geht der gesamte Erlös wieder an das Festival der guten Taten.

Handgemachte Musik erklingt das ganze kommende Wochenende auf dem Brettener Marktplatz bei der 24. Auflage von Bretten Live. Initiator Uli Lange verspricht eine bunte Mischung, sodass für jedermann etwas dabei sein sollte.

Das wird geboten

Das Musikwochenende beginnt am Freitagabend um 19 Uhr mit der All Star Big Band. Gegen 21.30 Uhr übernimmt die Coverband Elfriedes Journey das Geschehen auf der Bühne. Eine Kombination von Funk, Disco, Hip-Hop und Rap verspricht am Samstag ab 19 Uhr die Band „The Shades of Soul“.

Für 21.30 Uhr hat sich die Rock-Pop Coverband YouWho angekündigt. Am Sonntag geht es um 12 Uhr mit den „Grombachern“ los. Um 15.15 Uhr spielt der Gospel & Jazz Chor-Kirrlach, gefolgt von Alpenrock der Kay Double You’s Golm Gang.

Den Abschluss macht ab 21.15 Uhr die „Queen Tribute Band“. Ob der Auftritt von Rosanna Rocci am Sonntagmittag wie geplant stattfindet, ist derzeit noch in der Schwebe.

Essen und Trinken

Der TSV Rinklingen verkauft Bratwürstchen und Steaks. Zudem bewirten die Gastronomen auf dem Marktplatz die Festbesucher. Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf fließt in das Festival der guten Taten.

Parkmöglichkeiten

Die Stadt Bretten hat die Anzahl der Parkplätze auf dem Sporgassen-Areal jüngst um 30 bis 40 erhöht. Zeitgleich fallen allerdings die zeitweise eingerichteten Parkmöglichkeiten am Engelsberg wieder weg. Daneben verweist Pressesprecher Marcel Winter auf die Parkplätze am Seedamm sowie auf die Tiefgaragen am Löwenhof und in der Pfluggasse.

Baustellen und Umleitungen

Baustellen erschweren aktuell die Lage auf den Straßen in der Innenstadt. Die Heilbronner Straße ist halbseitig gesperrt und deshalb nur stadtauswärts befahrbar.

Stadteinwärts gibt es eine Umleitung über den Postweg. Zudem sind die Pforzheimer Straße und die Georg-Wörner-Straße komplett gesperrt. Zusätzliche Sperrungen oder Umleitungen wegen Bretten Live gibt es keine.

Die Preise

Das Tagesticket kostet 7 Euro und ist vor Ort erhältlich. Bretten Live ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Festivals der guten Taten. Mit dem Erlös finanziert das Festival der guten Taten unter anderem rund 1.600 Weihnachtspäckchen für die Bewohner der Altenheime in der Region.

Das Festival der guten Taten

Der Brettener Uli Lange hat das Festival der guten Taten vor mehr als 46 Jahren ins Leben gerufen. Inzwischen ist das Festival als Verein organisiert. Zweck des Vereins ist, hilfsbedürftige Menschen finanziell zu unterstützen. Der Verein hilft Menschen mit Behinderungen sowie Jugendlichen und alten Menschen.