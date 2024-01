Die Protestaktionen der Landwirte in und rund um Bretten gehen weiter. Für Mittwoch, 10. Januar, kündigt Alexander Kern aus Diedelsheim zwischen 7 und 9 Uhr Traktorfahrten auf der B35 auf Höhe Gondelsheim an.

Kern rechnet mit rund 50 Fahrzeugen. Diese werden mit einer Geschwindigkeit von 15 bis 20 Kilometern in der Stunde die Bundesstraße entlangfahren und den Verkehr ausbremsen. Die Richtung wechseln sie zum einen im Kreisverkehr bei Fella Industriebedarf und zum anderen im Kreisel bei Netto.

Der Protest ist angemeldet. Die einzige Einschränkung vonseiten der Gemeinde Gondelsheim ist, die Rettungswege freizuhalten, teilt Bürgermeister Markus Rupp (SPD) auf Anfrage mit. „Zum Glück leben wir in einem Land, das Demonstrationen zulässt und deren Teilnahme niemand fürchten muss“, sagt er.

Gondelsheims Bürgermeister sieht tiefer liegende Probleme der Landwirtschaft

Rupp zeigt Verständnis für die Aktion. Es sei Sparen in Deutschland angesagt, aber die Belastungen müssten gerecht verteilt werden. „Und das sehen die Landwirte – trotz des teilweisen Zurückruderns der Regierung – so wohl nicht gegeben.“ Grundsätzlich aber glaube er, dass die Probleme der Landwirtschaft tiefer lägen. Die Probleme seien strukturell und hängten auch mit der Globalisierung zusammen.

Bereits am Tag darauf, am Donnerstag, 11. Januar, folgt eine Staffelfahrt. Treffpunkt von vermutlich rund 50 Landwirten ist um 9 Uhr auf dem Hof von Alexander Kern. Von Bretten aus geht es – ebenfalls mit rund 15 bis 20 Kilometern die Stunde – über Pfinztal nach Karlsruhe, Leopoldshafen und Bruchsal bis nach Sinsheim in die PreZero-Arena. Unterwegs stoßen weitere Landwirte hinzu. Kern geht davon aus, dass aus der Region Karlsruhe rund 300 Bauern gegen 15 Uhr in Sinsheim ankommen.

Im Stadion treffen die Landwirte auf Kollegen aus dem Rhein-Neckar-Kreis und aus dem Landkreis Heilbronn. Insgesamt erwartet Kern rund 1.000 Teilnehmer.

Die Durchfahrt durch Bretten erfolgt über die Weißhofer Straße, Georg-Wörner-Straße, Pforzheimer Straße und die B294 bis zum Alexanderplatz. Weiter geht die Staffelfahrt über die B35 zum Karlsruher Dreieck und die B293.

Die ganze Woche über protestieren Landwirte auch in der Region gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Zum Auftakt am Montag beeinträchtigten rund 200 Traktoren drei Stunden lang den Verkehr an der Kreuzung der Bundesstraßen 35 und 293 in Bretten.