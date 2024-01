Staus erwartet

Durchkommen kaum möglich: Bauern demonstrieren am Montag am Karlsruher Dreieck in Bretten

Auch in Bretten und Umgebung beteiligen sich Landwirte in der kommenden Woche an den bundesweiten Protesten gegen die Sparpläne der Regierung. Am Montag geht es los, gleich zwei Bundesstraßen sind zur Hauptverkehrszeit betroffen.