Sommersaison beginnt am 18. Mai

Anhaltende Personalprobleme bei den Stadtwerken Bretten: Kein durchgehender Kombibad-Betrieb möglich

Die Hallensaison in der Badewelt Bretten endet am 28. April. Der Freibadbetrieb beginnt am 18. Mai. Aufgrund von Personalproblemen wird es auch 2023 keinen Kombibad-Betrieb geben.