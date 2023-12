Die Georgspfadfinder sind als Nikoläuse in Bretten inzwischen eine Institution. Doch noch eine Gruppe macht sich auf den Weg, um Kinder am Nikolaustag zu überraschen.

Aus Bretten bekommt der Nikolaus in diesem Jahr ungewohnt viel Unterstützung. Da sind zunächst die Georgspfadfinder, die Nikolaus-technisch zwar bereits eine Institution sind. Um wirklich alle angemeldeten Kinder besuchen zu können, erhöhen sie die Zahl ihrer Besuchstage aber erstmals von drei auf vier.

Zudem sind jetzt noch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Rinklingen, Nikolaus-technisch unterwegs. Während die Pfadfinder als Nikolaus, Knecht Ruprecht und Engel verkleidet von Haus zu Haus ziehen, arbeiten ihre „Kollegen“ von der Feuerwehr leise im Hintergrund.

Brettener Feuerwehrkameraden füllen Stiefel in Rinklingen

Im Feuerwehrhaus befüllen die Kameraden Tüten mit Obst, Schokolade und einer Feuerwehr-Spielerei. Am 6. Dezember fahren sie dann durch den Ort und stecken die Beutel per Zufallsprinzip in oder neben die Stiefel der angemeldeten Kinder.

Von der Idee bis hin zur fertigen Werbung dauerte es gerade mal zwei Stunden. Benjamin Bauer

Feuerwehr Bretten, Abteilung Rinklingen

Der ungewohnte Einsatz der Kameraden ist ein Überbleibsel aus der Coronazeit. Damals bat der Ortsvorsteher die Feuerwehrler, in der anstrengenden Zeit etwas Schönes für die Kinder zu organisieren. Danach war erst einmal Pause, erzählt Benjamin Bauer von der Feuerwehr. In diesem Jahr entschieden sich die Rinklinger, die Aktion zu wiederholen. Auch ohne Krise. „Von der Idee bis hin zur fertigen Werbung dauerte es gerade mal zwei Stunden“, sagt Bauer.

Wir waren mega brav (meistens) und haben sogar die Hausaufgaben gemacht – versprochen. Geschwisterkinder

Brief an den „Nikolaus“

Innerhalb von zwei Tagen melden sich mehr als 50 Kinder an. Auch Gedichte und Briefe an den Nikolaus flattern schon im November ins Feuerwehrhaus. „Wir waren mega brav (meistens) und haben sogar die Hausaufgaben gemacht – versprochen“, schreiben etwa Geschwisterkinder aus Rinklingen.

Die große Herausforderung ist es dann, die Besuche so zu planen, dass der Nikolaus möglichst viel Zeit bei den Familien verbringt und nicht auf der Straße. Erik Böttcher

Georgspfadfinder

Rund 70 Familien, Kindergärten und Schulen besuchen die Georgspfadfinder. „Die Nachfrage wird von Jahr zu Jahr größer“, erzählt Organisator Erik Böttcher. „Die große Herausforderung ist es dann, die Besuche so zu planen, dass der Nikolaus möglichst viel Zeit bei den Familien verbringt und nicht auf der Straße.“

Sind der Nikolaus und sein Gefolge bei den Familien angekommen, legt er zunächst die von Eltern bereitgestellten Geschenke in seinen Sack. Dann klopft er mit dem Bischofsstab an die Fensterscheibe und klingelt. „Das Wohnzimmer ist in der Regel schön geschmückt. Die Familie sitzt freudig auf der Couch und wartet auf den hohen Besuch“, sagt Böttcher. Sollte ein Kind Angst vor dem bärtigen Mann haben, helfen die Engel.

Der rutschende Bart sorgte in den vergangenen Jahren immer mal wieder für die ein oder andere Lippenakrobatik. Erik Böttcher

Georgspfadfinder

Apropos bärtig: „Der rutschende Bart sorgte in den vergangenen Jahren immer mal wieder für die ein oder andere Lippenakrobatik“, erzählt Böttcher. Bisher konnte der Nikolaus jedoch jede Situation retten.

Aus dem Goldenen Buch liest er die – überwiegend guten – Taten der Kleinen vor. Wer will, darf noch den Bischofsstab halten und ein Lied oder ein Gedicht vortragen. Danach verabschieden sich der Nikolaus und sein Gefolge und es geht weiter zur nächsten Familie.