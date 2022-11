Pfadfinder machen Nikolausdienst in Bretten: Wie funktioniert das?

Die Familien warten gespannt im Wohnzimmer auf den Nikolaus und sein Gefolge. Vom Auto aus rufen wir die Familien an und geben ihnen Bescheid, dass wir in den nächsten fünf Minuten da sind. Wir erfahren, wo die Geschenke versteckt sind, und kommen mit Geschenken ins Haus. Oft hören wir bereits die ersten Glücksschreie „Der Nikolaus kommt“, wenn wir an die Tür klopfen. Von den Eltern erhalten wir vorab digital Informationen für das Goldene Buch. Wir sprechen die Kinder mit Namen an, fragen nach Liedern oder etwas Selbstgebasteltem. Der Nikolaus erzählt kurz aus seinem Leben und liest aus dem Goldenen Buch vor. Zum Schluss verteilt er gemeinsam mit Engel und Knecht Ruprecht die Geschenke und muss dann auch schon schnell weiterziehen.