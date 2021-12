Bei der Impfaktion in Bretten kommen auch Familien mit Kindern vorbei

Am Samstag kurz vor zwölf Uhr im Brettener Rathaus: Es herrscht gelassene Betriebsamkeit. Daniela Kerres vom Rathausteam überwacht die letzten Vorbereitungen der anstehenden Impfaktion. Alles ist gut vorbereitet und dank eines Terminmanagements gibt es keine lange Schlange vor dem Rathaus. Hinter einem Paravent bereitet der Arzt Martin Beutel die heutige Impfaktion vor.

Diese Impfaktion liegt mir persönlich am Herzen. Martin Beutel, Arzt

„Ich wohne in Bretten und diese Impfaktion liegt mir persönlich am Herzen“, erklärt er seine Motivation, die Stadt Bretten zu unterstützen. Heute sind es 140 Dosen Impfstoff, die „ein netter Kollege aus seinem Kontingent zur Verfügung gestellt hat“. Es gibt den Impfstoff von BioNTech für die Unter-30-jährigen und jenen von Moderna für die Älteren. „Beide Impfstoffe sind absolut gleichwertig“, versichert der Arzt.

Auch Familien mit Kindern kommen vorbei

Allmählich trudeln die ersten Impfwilligen ein und erledigen die Formalitäten. Dann geht es auch schon los. Einer der ersten ist Bernd Zimmermann, der mit seinen beiden Söhnen im Alter von zwölf und 14 Jahren gekommen ist. „Das ist eine gute Sache und da der Ältere auch noch an Asthma leidet, haben wir uns entschieden, auch die Kinder durch eine Impfung schützen zu lassen“, erläutert Zimmermann.

Nach dem Piks werden die frisch Geimpften von Heike Zickwolf zur kurzen Beobachtung in einen Wartebereich geleitet. Sie hat sich zur ehrenamtlichen Unterstützung gemeldet. „Nach der Aufgabe unserer Bäckerei habe ich mehr Zeit und möchte diese sinnvoll für die Gemeinschaft einbringen.“ Blanka Wiech hat gerade ihre Booster-Impfung bekommen. „Zweimal wurde ich mit BioNTech geimpft, heute habe ich Moderna bekommen. Ich bin gespannt, ob ich eine Impfreaktion spüren werde.“

Für sie sind bereits sechs Monate nach der zweiten Impfung abgelaufen, so dass nun der Booster fällig war. Auch Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) schaut im Rathaus vorbei und ist mit dem reibungslosen Ablauf zufrieden.

„Wir bauen jetzt von kommunaler Seite wieder auf, was das Land vor wenigen Wochen leider abgebaut hat“, erläutert Nöltner das städtische Engagement für die Impfkampagne. „Die Impfzentren im Herbst zu schließen, war voreilig gewesen und stellt sich jetzt leider als Fehler heraus“, pflichtet ihm der Mediziner Beutel bei.

Stadt Bretten verfolgt dezentrales Konzept

Die Stadt Bretten verfolgt ein dezentrales Konzept bei ihren Impfaktionen und bietet auch Impfungen in den Ortsteilen an. „Am letzten Wochenende konnten in Dürrenbüchig, Bauerbach und hier im Rathaus über 1.000 Personen geimpft werden. Heute wird sehr stark in der Rechbergklinik und wieder im Rathaus geimpft“, erläutert Nöltner. „Zusammen mit der Aktion im DRK-Haus kommen wir heute wieder auf über 1.100 Impfungen.“

Seit Anfang Dezember ist im DRK-Haus im Breitenbachweg einer von vier Impfstützpunkten des Landkreises eingerichtet. Dort werden täglich Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten. „Zusammen mit den Sonderimpfaktionen kommen wir damit auf mehr als 2.000 Impfungen pro Woche“, zeigt sich Nöltner insgesamt zufrieden. „Bis Weihnachten bieten wir noch einige Sonderaktionen an.“

Am 14.12. im Hallensportzentrum „Im Grüner“, am 18. Dezember wieder hier im Rathaus und am 19. Dezember in der Ortverwaltung in Rinklingen. Kurzfristig wird versucht, im DRK-Haus eine zweite Impflinie aufzubauen, um die Kapazität auf rund 400 Impfungen pro Tag zu verdoppeln. Ab Mitte Januar erwartet Nöltner wieder eine Beruhigung der Nachfrage. „Dann haben viele Menschen ihre Booster-Impfung erhalten und die Terminlage wird sich wieder entspannen.“