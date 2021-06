Mit einem Dringlichkeitsbrief hat sich der Internationale Freundeskreis Bretten (DAF) an die Öffentlichkeit gewandt, um auf die schwierige Situation hinzuweisen, in der sich viele Kinder und Jugendliche in Folge der Pandemie befinden.

Dabei wirbt der DAF um eine gemeinsame Anstrengung vieler Akteure, um Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, pandemiebedingte Rückstände und Defizite aufzuarbeiten und im normalen Alltag wieder Fuß zu fassen.

Die Stadt Bretten solle dazu die Zügel in die Hand nehmen und als Schaltstelle zwischen hauptamtlichen Akteuren und ehrenamtlichen Helfern fungieren.