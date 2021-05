Heftige Kritik wird seit geraumer Zeit an der Bürgerinitiative Verkehrsentlastung Bretten laut. Was ist dran an den Vorwürfen, eine Handvoll Leute würden hier Einzelinteressen konträr zum Gemeinwohl verfolgen?

Die Bürgerinitiative Verkehrsentlastung Bretten (BIVEB) meldet sich seit seit geraumer Zeit immer wieder zu Wort, wenn es um das Mobilitätskonzept der Stadt oder die Planungen zur Südwestumgehung geht. Dafür bekommt sie nicht nur Beifall. Sie wird stellenweise sogar heftig kritisiert, wie zuletzt in einer Stellungnahme des Aktiven-Stadtrats und Ruiter Ortsvorstehers Aaron Treut.

Der warf der Bürgerinitiative vor, dass hier nur eine Handvoll Leute die Klima- und Naturschutzkeule schwingen und aus purem Eigeninteresse eine Südwestumfahrung verhindern wollen. Denn die wohnten ja alle – so ist es auch andernorts zu hören – am Steiner Pfad und wollten nur keinen Verkehr vor ihrer Haustür. Treut wirft der BIVEB weiter vor, Gutachten nur halb zu zitieren und Halbwahrheiten zu produzieren. Sein Fazit: Wenige Stadtrandbewohner versuchten, knapp 30.000 Menschen zu dominieren oder zu instrumentalisieren.

Was ist dran an diesen Vorwürfen? Wer und was legitimiert die BIVEB, sich in das Verfahren und den damit verbundenen Diskurs einzuklinken? Wer steht überhaupt hinter dieser Initiative und wie läuft die Meinungsbildung dort ab? Die Brettener Nachrichten haben darüber mit den beiden Sprechern der Initiative, dem 51-jährigen Architekten Frank Schneidereit (parteilos, jedoch den Grünen nahestehend) und der 55-jährigen Unternehmensberaterin Kathrin Breuer (FWV) gesprochen.