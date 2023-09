Ab Montag fährt der Bus durch die Baustelle

Die Woche ist geschafft: Wie Brettener Grundschüler den Umstieg von Bahn in Bus meistern

Es war großes Thema in Bretten-Dürrenbüchig: Auf dem Weg zur Grundschule mussten die Kinder in der ersten Schulwoche mit Bus und Bahn fahren. Nun ist die Woche vorbei. Was haben die Kinder erlebt? Und wie ist die Stimmung im Ort?