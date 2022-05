Brettener Kultursommer kann kommen: 19 Veranstaltungen in fünf Wochen

Der seinerzeit sehr kurzfristig aus der Taufe gehobene Brettener Kultursommer hat sich in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 bewährt und etabliert. Für die dritte Auflage, die vom 1. August bis zum 4. September über die Bühne geht, hat das zuständige Kulturamt das Konzept leicht verändert.

Die insgesamt 19 Veranstaltungen finden diesmal innerhalb von fünf Wochen montags, mittwochs, freitags und auch sonntags statt, zudem gibt es neben Musik, Lesungen und einem speziellen Angebot für Kinder noch zwei neue Formate – Lesehäuschen und Stammtische.

„Wir haben wieder super Künstler verpflichtet, zudem haben wir diesmal eine größere Bühne, die auch überdacht ist“, erklärt Bernhard Feineisen, der Leiter des Amts für Bildung und Kultur. Feineisen stellte am Montagvormittag zusammen mit Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler) sowie seinen Mitarbeiterinnen Daniela Kerres und Anne Hardt das Sommer-Kulturprogramm der Großen Kreisstadt auf dem Alfred-Leicht-Platz vor. Man habe wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, betonte OB Wolff, es sei „definitiv für jeden Geschmack etwas dabei“.

Sonntags-Serenaden und Literatur-Picknicks neu im Programm

Zentrale Bausteine des Kultursommers, der komplett und kompakt während der Sommerferien stattfindet, sind die bekannten Kultur-Freitage und das Kids-OpenAir. Hinzu kommen nun vier Sonntags-Serenaden und drei Literatur-Picknicks. Zum Start des Kultursommers kommt der Bestsellerautor Oliver Pötzsch am Montag, 1. August, um 20 Uhr nach Bretten und liest auf der Bühne auf dem Rathausvorplatz aus seinem Buch „Der Spielmann“.

Die beiden anderen Literatur-Picknicks sind an den folgenden zwei Montagen. Dabei stellt Bernd Leix am 8. August seinen neuen Schwarzwaldkrimi „Teuchel Mord“ vor, am 15. August begibt sich Brigitte Glaser mit „Kaiserstuhl“ auf eine deutsch-französische Zeitreise. Zudem findet am 22. August um 20 Uhr ein badisch-schwäbischer Poetry-Slam statt.

Musikalischer Auftakt mit der Band „HISS“ am 5. August

Den musikalischen Auftakt auf dem Alfred-Leicht-Platz macht am Freitag, 5. August, um 20 Uhr die Band „HISS“, die im Rahmen ihrer Jubiläumstournee in der Melanchthonstadt Station macht. Sie präsentiert dabei ihren Mix aus Folk, Ska, Walzer, Blues und Polka. An den weiteren Kultur-Freitagen stehen „7Dice“ (12. August), „Notenlos“ (19. August), „Gankino Circus“ (26. August) und „Paradise Club“ (2. September) ebenfalls jeweils um 20 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus.

Die Sonntags-Serenaden, die um 18 Uhr beginnen, spielen die Formation „Foaie Verde“ (7. August), das „Session Trio“ des Jazz-Clubs Bretten (14. August), die „Kraichgau Buffalos“ (28. August) sowie zum Abschluss des Kulturprogramms die „Big Band brandheiß“ (4. September).

Politische Stammtische mit OB Wolff und Bürgermeister Nöltner

Neu sind beim Kultursommer die drei Lesehäuschen, die ab Juli auf dem Rathausvorplatz, im Stadtpark und vor dem Alten Rathaus stehen werden. Dort besteht die Möglichkeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit Bücher zu tauschen beziehungsweise zu leihen. Politische Stammtische mit Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) sowie OB Wolff sind am Mittwoch, 10. August, und am Mittwoch, 24. August, jeweils um 20 Uhr geplant, zudem gibt es am Mittwoch, 17. August, ebenfalls um 20 Uhr einen „Literaturgenuss zur Abendstunde“.

Tickets für sämtliche Veranstaltungen des Brettener Kultursommers gibt es ab sofort bei der Tourist-Info am Marktplatz. An den Veranstaltungstagen wird es jeweils auch eine Abendkasse geben, teilte Kulturamtschef Feineisen mit und betonte, dass man pro Event Karten für 200 Besucher bereithalte.