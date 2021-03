Brettener Schulen bereiten sich auf Ankunft der 5. und 6. Klassen vor

Am Montag kehren die Fünft- und Sechstklässler in den Präsenzunterricht zurück. Dann herrscht in den Brettener Schulen wieder reges Treiben. Allerdings gibt es kritische Töne, denn die Inzidenzzahlen steigen.

An diesem Montag folgt der nächste Schritt auf dem Weg zurück zu einem geregelten Schulalltag. Schüler der Klassen 5 und 6 kehren am 15. März in den Präsenzunterricht zurück – raus aus dem Homeschooling, rein ins Klassenzimmer lautet demnach die Devise. Zwar überwiegt in den Brettener Schulen die Freude darüber, dass das Unterrichten vor Ort ab sofort wieder möglich ist, doch es gibt auch kritische Töne.

„Die Freude ist natürlich groß – und es freuen sich wirklich alle: Schüler, Eltern und die Lehrer“, betont Angela Knapp. Die Rektorin der Brettener Max-Planck-Realschule (MPR) erwartet zum Wochenstart unter anderem gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen Hannah Schnatterbeck (Klasse 6a), Silke Maier (6c) und Nadine Ridinger (6d) insgesamt 232 Schüler der Klassen 5 und 6 zurück in der Schule, dazu kommen noch 138 Schüler der Abschlussklassen.

Die 370 Schüler, die ab Montag wieder an der MPR unterrichtet werden, machen rund 50 Prozent der Gesamtschülerschaft aus.