Stadtverwaltung wusste Bescheid

Brettens Kämmerer Matthias Enz will Karriereleiter erklimmen

Matthias Enz kandidiert für das Bürgermeisteramt in Wiernsheim. Der Kämmerer der Stadt Bretten hat die Verwaltungsspitze um OB Martin Wolff frühzeitig über seine Pläne informiert. Gewählt wird in Wiernsheim am 30. Januar.