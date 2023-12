Nach dem Aus zweier Hausarzt-Praxen in diesem Jahr gibt es eine gute Nachricht in Sachen „medizinische Versorgung in Bretten“: Aleksandar Spasovski ist als neuer Neurologe in der Stadt.

Hamburg, Düsseldorf, Berlin: In ganz Deutschland werden Neurologen gesucht. Und was macht Aleksandar Spasovski? Der Neurologe entscheidet sich für Bretten. Zum 1. Januar übernimmt der promovierte Mediziner die neurologische Praxis von Gerhard Heinz im Hausertal.

Bis Ende des Jahres ist er noch in der Bruchsaler Fürst-Stirum-Klinik als Facharzt und Oberarzt angestellt. Nahtlos geht es für ihn dann weiter in die Selbstständigkeit.

Mir hat lange der Mut zur eigenen Praxis gefehlt. Aleksandar Spasovski

Neurologe

„Ich bin positiv-aufgeregt“, sagt er. „Mir hat lange der Mut zur eigenen Praxis gefehlt. Aber ich habe das Gefühl, dass das die richtige Entscheidung ist.“ Als Spasovski mitbekommt, dass Heinz einen Nachfolger sucht, spricht er ihn an. Es folgen einige Behördengänge, erst Anfang Dezember ist die Sache tatsächlich fix. „Die Übernahme ist also noch ganz frisch“, sagt er.

Möbel und medizinische Geräte übernimmt der Neurologe von seinem Vorgänger. Aktuell kümmert er sich um eine neue Software, auch eine eigene Homepage fehlt noch. Sein Telefon ist dagegen bereits freigeschaltet. „Es haben sich schon ganz viele Patienten gemeldet, so langsam wird der Januar-Plan voll.“

Brettener Arzt will schon als Kind Mediziner werden

Spasovski ist in Mazedonien geboren, dort wächst er auch auf. Schon als Schüler will er nach eigenen Worten Arzt werden. „Ich würde das immer wieder wählen“, sagt er.

Über ein Programm für ausländische Ärzte kommt der junge Mediziner 2011 nach Deutschland. In Meiningen in Thüringen macht er seine Facharztausbildung, parallel dazu besucht er dreimal die Woche einen Deutschkurs. Damals überlegt Spasovski noch, nach dem Studium in die Heimat zurückzuziehen. „Es ging einfach um die Facharztausbildung, weil die Ausbildung hier viel besser ist.“

Doch die Familie bleibt nach seinem Studium in Deutschland. 2016 arbeitet Spasovski zunächst in Kaiserslautern, bevor er Ende 21 nach Bruchsal wechselt. Seit Juni 2022 lebt der Mediziner mit seiner Frau, dem neunjährigen Sohn und seiner sechsjährigen Tochter in Bretten.

Jetzt kurz vor der Eröffnung ist die ganze Familie angespannt. Seine Frau wird mitarbeiten, sie übernimmt das Management. Und wenn Aleksandar Spasovski mit seiner Tochter an den Räumen vorbeiläuft, ruft sie: „Papa, da ist die Praxis.“

Neben der Arbeit ist dem Neurologen die Zeit mit der Familie wichtig. Er fährt gern Fahrrad und ist oft draußen in der Natur. „Ich gehe gern spazieren, zusammen mit meiner Frau und den Kindern“, sagt er. Nach einer kurzen Pause schiebt er hinterher: „Mit den Kindern, je nach Motivation und Stimmung.“

Frau und Kinder fühlen sich nach seinen Worten ebenso wohl in der Stadt wie Spasovski selbst. Bereut hat er seine Entscheidung für Bretten bisher jedenfalls nicht.