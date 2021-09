Ausgebildete Köche, Service- und Aushilfskräfte sind in Bretten Mangelware. Gastronomen kämpfen schon länger mit der schwierigen Suche nach qualifizierten Arbeitskräften. Die Corona-Pandemie hat das Problem noch verstärkt.

Es sind schwere Zeiten für das Hotel- und Gaststätten-Gewerbe: Monatelange Schließungen, scheinbar ständig wechselnde Corona-Verordnungen und daraus resultierende Planungsunsicherheit haben Gastronomen und Hoteliers deutschlandweit zu schaffen gemacht.

Doch nun lässt sich ein weiteres Problem beobachten, das die gebeutelte Branche vor neue Herausforderungen stellen dürfte. Schon vor der Corona-Pandemie herrschte in der Gastronomie-Branche Personalmangel. Geschulte Köche waren schwer zu finden.

Nun sind im Landkreis Karlsruhe in den letzten beiden Jahren viele Beschäftigte der Branche in andere Jobs gewechselt. Diese Entwicklung macht sich auch in Bretten bemerkbar.