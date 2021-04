Brettener Schulen entgehen der Schließung nur knapp

Das Landesgesundheitsamt hat am Montag und Dienstag zwei Tage in Folge eine Inzidenz von mehr als 165 im Landkreis Karlsruhe gemeldet. Am Mittwoch jedoch brach die Inzidenzzahl den Angaben zufolge auf 163 ein. Damit greift die befürchtete Bundes-Notbremse wider Erwarten nicht und die Schulen sind knapp einer Schließung entgangen.

Was den Schulleitern aber weitaus mehr Sorgen bereitet, ist die Mitteilung des Kultusministeriums, wonach getestete und nicht getestete Prüflinge – etwa beim anstehenden Abitur – zwingend räumlich zu trennen sind. Diese Hiobsbotschaft wirft die gerade erst mühsam erstellte Schulabschluss-Planung über den Haufen – und treibt die Brettener Schulleiter an den Rand der Verzweiflung.

„Irreführend, undurchsichtig, nicht nachvollziehbar“. Elke Bender, die Schulleiterin des Melanchthon-Gymnasiums Bretten (MGB), findet keine warmen Worte mehr für die vielen Handreichungen des Kultusministeriums, die ihr immer wieder die Pläne für einen halbwegs geregelten Schulbetrieb durchkreuzen.