Das Kinostar Bretten bleibt noch mindestens bis Pfingsten geschlossen

An diesem Montag, 22. März, treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zum nächsten Bund-Länder-Gipfel, zudem dürfen bei entsprechenden Inzidenzzahlen unter anderem Kinos wieder öffnen.

Während das politische Corona-Spitzentreffen über die Bühne geht, sind Kino-Öffnungen nicht in Sicht. Im Gegenteil: In der gesamten Branche ist die Zuversicht, die sich Anfang des Monats noch breitgemacht hatte, der Ernüchterung gewichen.

So ist derzeit auch in Bretten eine Öffnung – nicht zuletzt wegen der wieder deutlich ansteigenden Corona-Fallzahlen – in weiter Ferne.