Der alte Mann und sein Kiosk am Brettener Marktplatz

Der Mann ist ein Original, und sein Kiosk eine Art Institution. Zeljko Uzelac weiß, dass 15 Jahre kein echtes Jubiläum sind. Aber so lange ist er nun mal da, und er gehört zum Marktplatz wie das Hundle zu Bretten.

Uzelac

Aber hallo! Es gibt keinen wie meinen (grinst breit). Es fing nebenan im meist-fotografierten Haus von Bretten an. Das Haus ist so schief, da bleibt jeder stehen. Ich sage immer: Der Bauherr war nicht betrunken, der hat nur geschielt (lacht). Und ich sage jeder Stadtführerin, dass sie ein Brettener Hundle bestimmt noch nicht kennt. Sie glauben mir nie. Aber am Bänkchen nebenan ist auf einem der Steinpfeiler das Hundle, und auf dem anderen das Familienwappen der Grolls. Die Bank war ein Geschenk von August Groll an alle Rentner.